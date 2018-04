Nuovi controlli per entrare negli States | ora serve il nickname dei social

Blastingnews

: Scoprite APSP, la garanzia di 110 controlli per i nostri modelli come nuovi. #apsp #a3 #a4 #allroad - AudiBologna : Scoprite APSP, la garanzia di 110 controlli per i nostri modelli come nuovi. #apsp #a3 #a4 #allroad - ArsekUbes : Pare che ci risiamo. 13/04 @ Living Room - Lugano (CH) Ubes Connection & ALIBI con mastro Dj Oriental Phase ai con… - CorriereCitta : Nuovi controlli ad Ostia: 2 arresti e numerose sanzioni -

(Di sabato 7 aprile 2018)nel paese della Grande Mela, delle pianure sconfinate e dell’Old Wild West non è mai stata cosa semplice. Ora, il processo sembra non solo complicarsi ulteriormente, ma anche farsi sempre meno discreto e rispettoso della privacy. Dopo lo scandalo Facebook in cui si è visto implicato, Donald Trump VIDEO torna a far parlare di sé sempre nell’ambito deinetwork. Venerdì, l’amministrazione Trump avrebbe infatti dichiarato la sua nuova proposta: alla maggior parte dei richiedenti il visto perStati Uniti, sara' richiesta un’informazione aggiuntiva, cioè i loroutilizzati sulle varie piattaforme. Gia' a settembre il Dipartimento di Stato aveva avanzato un simile piano, ma che avrebbe riguardato solo i visti per immigrati. Ora, la richiesta si espanderebbe a chiunque avrebbe in programma un viaggio, che sia di piacere o di lavoro,...