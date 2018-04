Nuoto | Federica Pellegrini | “Sono contenta di gareggiare nella velocità Futuro nei 200

oasport

: RT @Swim4life_it: Si supereranno le 1.500 iscrizioni gara nello Stadio del nuoto Riccione in quelli che saranno i primi #Trials senza Filip… - TweetRiccione : RT @Swim4life_it: Si supereranno le 1.500 iscrizioni gara nello Stadio del nuoto Riccione in quelli che saranno i primi #Trials senza Filip… - Swim4life_it : Si supereranno le 1.500 iscrizioni gara nello Stadio del nuoto Riccione in quelli che saranno i primi #Trials senza… - riccione2015 : RT @OA_Sport: #nuoto Tra poco più di una settimana ci si tuffa a #Riccione per gli Assoluti: grande spettacolo in vasca con Detti, Paltrini… -

(Di sabato 7 aprile 2018), i 200 stile libero ed ilin vasca. Questi i temi svisceratilunga ed interessante intervista concessa dalla campionessa di Spinea al Corriere dello Sport. L’azzurra, prossima ad affrontare gli Assoluti di Riccione (10-14 aprile), con la solita schiettezza, ha affrontato gli aspetti relativi all’attualità. “Da velocista come ci si sente? Come un’italiana in un Paese straniero. Molte cose da scoprire e da imparare, è bello, sono. Mi spinge la curiosità. Vedere dove posso arrivare in una dimensione diversa. So perfettamente di non essere una velocista e che i risultati saranno diversi rispetto al passato. Per cui continuo aper amore e passione verso questo sport. Non voglio farmi condizionare dalle vittorie passate e rinunciare a qualcosa che mi fa stare bene. Aspettarsi che il grande campione debba smettere ...