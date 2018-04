Notch si | Notch no Ecco la bellissima soluzione di Nubia Z18 Mini

Come togliere nascondere Notch su Android : Ecco una guida passo passo per poter togliere o nascondere la tacca sul telefono Android chiamata tacca o Notch Dopo la recente introduzione del concetto di Notch proposto su Iphone X diversi telefoni Android hanno iniziato ad adottarlo.

Prima foto OnePlus 6 : immancabile Notch - uscita ad un passo? : La Prima foto OnePlus 6 è servita: lo smartphone del produttore cinese è protagonista di uno scatto quasi sicuramente autentico e pubblicato per la Prima volta dalla fonte Techtastich.nl. Come evidente nell'immagine riportata in questo articolo, ecco che compare nella parte alta del display il tanto amato e odiato notch che ha fatto la sua Prima comparsa sull'iPhone X ma che ga avuto modo di essere riproposto in un numero crescente di top di ...

OnePlus 6 potrà nascondere il Notch e potrebbe arrivare insieme a cuffie wireless : OnePlus 6 permetterà agli utenti di nascondere il notch attraverso una apposita soluzione software, probabilmente in modo simile a quanto visto su Huawei P20 e P20 Pro. Inoltre il nuovo top di gamma potrebbe essere presentato in concomitanza alle cuffie Bluetooth OnePlus Bullets wireless. L'articolo OnePlus 6 potrà nascondere il notch e potrebbe arrivare insieme a cuffie wireless proviene da TuttoAndroid.

LG G7 : ecco i renders ufficiali (definitivi?) con il Notch e info sulle dimensioni : Queste dovrebbero essere i render ufficiali e forse definitivi con il Notch (la tacca) del prossimo LG G7: informazioni anche sulle sue dimensioni.Da un po’ di tempo gli utenti più attenti sanno che LG G7 è stato per tutto febbraio e marzo l’oggetto misterioso che l’azienda coreana LG non ha voluto presentare durante il MWC 2018 per alcuni problemi scaturiti all’interno della dirigenza societaria.Infatti sembra che la ...

Il presunto design con Notch di LG G7 svelato da immagini e video : Nelle scorse ore sono apparse in Rete alcune immagini CAD che potrebbero mostrarci il design scelto da LG per il suo atteso LG G7. Guardiamole insieme L'articolo Il presunto design con notch di LG G7 svelato da immagini e video proviene da TuttoAndroid.

Migliori smartphone Android con Notch : la nostra classifica di aprile 2018 : È inutile negarlo: il Notch è diventato e diventerà sempre di più una caratteristica irrinunciabile sugli smartphone; quindi quali sono a oggi i […] L'articolo Migliori smartphone Android con Notch: la nostra classifica di aprile 2018 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus e la confusione post Notch : Carl Pei elimina un tweet e OnePlus 6 avrebbe crisi d’identità : Prima era abbastanza chiacchierato, adesso, da quando Carl Pei ha messo nero su bianco che il notch ci sarà, non si parla d'altro. Su OnePlus 6 è quasi giallo L'articolo OnePlus e la confusione post notch: Carl Pei elimina un tweet e OnePlus 6 avrebbe crisi d’identità proviene da TuttoAndroid.

Con o senza Notch il nuovo LG G7 : lo decideranno gli utenti : Ancora non sappiamo se LG G7 verrà solcato o meno dal notch, una 'moda', se così possiamo definirla, lanciata mesi fa da iPhone X, ed a cui hanno ceduto in larga parte diversi produttori (da ASUS con gli Zenfone 5 ad Huawei, con i vari P20, P20 Pro e P20 Lite, passando per il futuro OnePlus 6, di cui si dice anch'esso verrà commercializzato munito dell'ormai celebre tacca nera). In realtà, la stessa LG sembra aver dimostrato una certa ...

Notch : tacca sì o tacca no? Gli utenti Android non la vogliono : (Foto: Maurizio Pesce / WIRED) La celebre tacca sul bordo superiore dello schermo di iPhone X (e di Essential Phone prima di lui) continua a far parlare di sé in questi giorni. Huawei ha appena lanciato i suoi smartphone della linea P20, tutti dotati della stessa caratteristica, e nelle scorse ore altri due produttori si sono confrontati con l’ipotesi di prodotti futuri dotati di lunetta, ricevendo però dal loro pubblico più affezionato ...

Notch o non Notch? Questo è il dilemma di LG : LG ha pubblicato di recente un post su Reddit dove ha chiesto il parere degli utenti riguardo all'implementazione del Notch. Nel giro di poche ore il thread si è riempito di post e opinioni fino ad essere chiuso da LG stessa. Il risultato? Un nulla di fatto come intuibile. E i dubbi di LG riguardo a G7 o a un futuro smartphone rimangono tali e quali. L'articolo Notch o non Notch? Questo è il dilemma di LG proviene da TuttoAndroid.

Nascondere Il Notch Sullo Schermo Di Android : Già stufi del Notch? Ecco l’app gratuita per “rimuoverlo” dallo Schermo. Come rimuovere o Nascondere il Notch Sullo Schermo degli smartphone Android con Nacho Notch. Download APK Nacho Notch Android per Nascondere il Notch Nacho Notch Download APK Android Come abbiamo purtroppo visto durante il MWC 2018 di Barcellona, praticamente tutti i produttori di smartphone Android (a […]

Nacho Notch nasconde la tacca mimetizzandola nella barra di stato : Nacho Notch è un'applicazione rivolta agli utenti che possiedono un dispositivo con il Notch e non apprezzano questa protuberanza nera a ridosso del display colorato. L'app in questione "nasconde" la tacca colorando di nero la barra di stato quando lo smartphone è orientato in verticale. L'articolo Nacho Notch nasconde la tacca mimetizzandola nella barra di stato proviene da TuttoAndroid.

Tre certezze su OnePlus 6 oggi 29 marzo : non solo il Notch : L'ultima settimana ha visto trapelare davvero tante indiscrezioni per quanto concerne uno smartphone Android molto atteso, come nel caso del caso del cosiddetto OnePlus 6. Di recente su queste pagine ci siamo soffermati su un primissimo confronto a distanza con il Samsung Galaxy S9, almeno per quanto concerne la questione performance, ma oggi 29 marzo è possibile fare uno step in più grazie ad alcuni render e specifiche dichiarazioni ufficiali ...

Huawei Honor 10 si mostra in foto dal vivo : anche lui con il Notch (la tacca) sul display : Alcune immagini dal vivo mostrano il prototipo di un Huawei Honor 10, la versione più piccola di Honor View 10, che presenta pure lui il Notch (la tacca) sul display.Sembra proprio che il colosso cinese Huawei stia lavorando su una versione più piccola del suo Honor View 10 che potrebbe prendere il nome di Honor 10.Oggi dalla cina sono state divulgate alcune immagini che riprendono un prototipo di Honor 10, che sembra essere funzionante, ...