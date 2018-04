“Non si vede | ma ecco come mi trattano all’Isola dei Famosi” Eva Henger è una furia

caffeinamagazine

(Di sabato 7 aprile 2018) Evaè furiosa. E ha deciso di ‘cantare’, perché il trattamento che sta ricevendo all’Isola dei Famosi non le va proprio giù. Quindi si scaglia contro Alessia Marcuzzi (con cui ha avuto un precedente pesante in diretta), ma ne ha anche per gli opinionisti del reality, Mara Venier e Daniele Bossari. Insomma, l’attrice ungherese che ha sollevato il cosiddetto canna-gate ne ha per tutti. Si sente bullizzata. E così, attraverso una lettera pubblicata sulle pagine del settimanale DiPiù, la ex naufraga elenca per filo e per segno una serie di accuse rivolte in generale alla produzione. Tra le altre, anche quella di avere un camerino lontano da quelli di tutti gli altri ex concorrenti dell’Isola, sostiene Eva: “Alessia, mi spieghi perché io ho un camerino lontano da quelli di tutti gli altri? Per la precisione, prima di ogni diretta, mi cambio, ...