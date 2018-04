Non mi sarei aspettato il grande successo di «Black Panther»

Serie B : 'Alino' confessa : 'Se avessi trovato teste di c***o Non mi sarei mosso' Video : In un'intervista rilasciata qualche mese fa alla redazione di ''gianlucadimarzio.com'', il fantasista del Perugia [Video] Alessandro #diamanti, parlando del suo passato, dell'esperienze esaltanti di Livorno e Bologna, quella calcisticamente meno positiva di Palermo, confessò che l'unico errore commesso fu quello di lasciare il West Ham, squadra inglese della Premier League. Scendendo sul piano personale, raccontò che gli fu dato un soprannome da ...

MILAN - GATTUSO RINNOVO 2021 / "Grazie per la fiducia - senza Fassone e Mirabelli Non sarei qui" : MILAN, GATTUSO: il tecnico rossonero ammette che l'Inter è stata superiore nel derby di ieri, ma continua a sognare la Champions League. Intanto ancora voci sul suo RINNOVO di contratto.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:44:00 GMT)

Mentana e il finto scoop di ''Chi'' : ''Sarei Nonno a mio insaputa'' : ''Magari fosse vero, se i miei figli non si sbrigano quando mi faranno nonno in carrozzina ci sarò io''. Così Enrico Mentana ha commentato lo scatto pubblicato su Chi che lo ritrae mentre spinge un ...

Milano Sanremo - Peter Sagan : ‘Se vincessi come Kwiatkowski Non sarei contento' Video : Un anno fa erano stati proprio loro, #Peter Sagan e Michal Kwiatkowski, i grandi protagonisti della #Milano Sanremo. O forse sarebbe meglio dire che Sagan fu il vero protagonista della corsa, mentre Kwiatkowski, con una condotta di gara un po’ sparagnina ma efficace, riuscì a vincere. Ora il Campione del Mondo e il vincitore uscente della Sanremo si ritrovano sempre tra i favoriti principali della vigilia, dopo una Tirreno Adriatico che li ha ...

Patrizia Pellegrino : “Francesco Monte? Carriera in bilico. Eva Henger? Non mi sarei esposta così…” : Patrizia Pellegrino torna a commentare il canna-gate all’Isola dei famosi. Ecco le dichiarazioni in un’intervista al settimanale Nuovo. Patrizia Pellegrino: “Per la droga ho perso mio fratello” “A causa della droga ho perso mio fratello Aldo (aveva 39 anni, ndr) 19 anni fa. Ragazzi, state lontani da certe sostanze!”, è l’appello dell’attrice alla rivista, che […] L'articolo Patrizia ...

RON CANTA LUCIO DALLA/ L'album "Lucio!" e il primo incontro : "Senza di lui Non sarei qua" : Ron presenta il suo nuovo album 'LUCIO, dodici canzoni scritte dall'amico LUCIO DALLA e reinterpretate da lui. Il ricordo del primo incontro con il grande artista.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 10:31:00 GMT)

Max Giusti/ La confessione sulle nozze : "Prima Non mi sarei mai sposato - poi però..." (Verissimo) : Max Giusti è pronto a tornare a teatro con ‘Va tutto bene’. Di questo e di altri progetti lavorativi ne parlerà oggi ai microfoni di Silvia Toffanin su Canale 5.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 18:00:00 GMT)

Roma - Calenda contro Raggi : “E’ assente. Giunta M5s Non sa neppure la matematica”. Futuro sindaco Roma? “No - sarei un cialtrone” : “Sono contento di essere qui col mio candidato, perché io voto a Roma e voto Gentiloni”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, parlando all’iniziativa “Con Roma” promossa da Francesco Rutelli nell’aula magna dell’Angelicum a Roma, dove il presidente del Consiglio ha presenziato ad una iniziativa elettorale in sostegno della sua candidatura. Il ministro dello Sviluppo Economico, ...