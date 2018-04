Netflix cerca giovani recensori per nuove serie tv

Blastingnews

: @arizonarobs è già su Netflix Italia! Se non lo trovi cerca con 'Melissa Benoist' e sarà tra i primi risultati! Io l'ho trovato così - Lanasmiciogatto : @arizonarobs è già su Netflix Italia! Se non lo trovi cerca con 'Melissa Benoist' e sarà tra i primi risultati! Io l'ho trovato così - ShippingCineTV : RT @Gingery_Fran: #Netflix cerca personale disposto a guardare serie tv per ore ed ore ed io mi sento di rispondergli così: #telefilmaddic… - Cap_Saicina : Per chi fosse interessato #job #netflix -

(Di sabato 7 aprile 2018) Pochi giorni fa, #ha pubblicato sul suo portale un annuncio di lavoro VIDEO relativo alla ridi binge watchers: si tratta di super appassionati di film etv, disposti a fare vere e proprie maratone di programmi a marchioper un arco di tempo superiore a quello che normalmente si dedicherebbe a questa attivita'. In linguaggio tecnico, la figura che si riè quella di analista editoriale e per ricoprire questa carica è necessario il possesso di determinati requisiti: avere capacita' di guardare, rire, valutare e scrivere analisi per film e programmi tv; avere una buona conoscenza del cinema e della tv in generale; essere in grado di riassumere e di spiegare ciò che si è visto nellao nel programma tv; riuscire a dedicare alla visione un periodo di tempo superiore alla norma. Questo annuncio ha fin da subito suscitato scalpore ed interesse sul ...