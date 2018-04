NBA | Minnesota ritrova Butler e vince a L A | crollo Miami e Washington

Basket - NBA : Ok Boston e Philadelphia - Minnesota crolla in casa : WASHINGTON - Già sicura di un posto ai play-off dopo sei anni, Philadelphia , 43-30, batte 123-104 Denver , 40-34, , mette nel mirino il terzo posto della Easterne Conference occupato da Cleveland e ...

NBA - risultati della notte : disastro Minnesota - sconfitta interna con Memphis. Boston fa 4 in fila : Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 93-101 TABELLINO Nel post-partita Jeff Teague non cerca giri di parole, anche perché la realtà dei fatti è abbastanza palese di suo: "Questa è di gran lunga la ...

NBA : Towns 30 - Minnesota strapazza i Clippers. Davis trascina New Orleans. Jazz suonati : Toronto non fa sconti a nessuno. La dodicesima vittoria nelle ultime 13 gare dei canadesi, sempre più padroni della Eastern Conference, arriva sul parquet di Orlando, sverniciati nel finale nonostante ...

NBA - i risultati della notte : Toronto fa nove in fila - Towns e Davis trascinano Minnesota e New Orleans : Washington Wizards- Minnesota Timberwolves 111-116 TABELLINO Con due delle superstar di squadra assenti, John Wall da una parte, Jimmy Butler dall'altra, il ruolo di protagonista della serata spetta di ...

NBA 2018 : Nikola Jokic da record e Denver sbanca Milwaukee. Minnesota batte i Lakers : Sono solo due le partite NBA che si sono disputate nella notte NBA. Una serata comunque da record , specialmente per uno strepitoso Nikola Jokic . Il serbo diventa il più veloce giocatore nella storia della lega a realizzare una tripla doppia: il lungo di Denver ha chiuso il primo tempo con 19 punti, 11 rimbalzi e 12 assist quando sul cronometro mancavano ancora 1:54 da giocare nel secondo quarto. Nessuno come Jokic , che poi ha concluso con 30 ...

NBA - Houston infila l'ottava - Minnesota di rialza con Sacramento : Vittorie per Houston nel derby e per Minnesota contro Sacramento . Kyle Collinsworth in penetrazione. Ap Houston -Dallas 104-97 Continua spedita la marcia dei Rockets. Alla truppa di Mike D'Antoni basta ...

Basket - Cecilia Zandalasini torna in WNBA : firma con le Minnesota Lynx : Basket, Cecilia Zandalasini torna in WNBA: firma con le Minnesota Lynx Si riannoda la storia tra gli Stati Uniti e Cecilia Zandalasini, la giocatrice di Basket azzurra più forte e con più talento. La quasi 22enne, attualmente in forza alla Pallacanestro Schio, ha firmato un contratto annuale con le Minnesota Lynx, squadra campione in carica […] L'articolo Basket, Cecilia Zandalasini torna in WNBA: firma con le Minnesota Lynx sembra essere ...