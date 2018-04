Nba | Cavs ko | Belinelli ferma James

Nba Regular Season 2017/18 : Cavs e Sixers straordinari nella Eastern Conference - nella Western Conference bene Pelicans e Spurs - provano a risollevarsi Nuggets e Hornets! : E’ stata una tre giorni alquanto importante quella di questa NBA Regular Season 2017/18. I primi verdetti infatti sono già stati sanciti. Ben 4 squadre hanno conquistato il pass per i playoff: nella Eastern Conference Raptors e Celtics e nella Western Conference Rockets e Warriors. La situazione però nella corsa alla 2° fase della stagione è ancora apertissima e dunque vediamo tutti i risultati di questi tre giorni partendo dalle 8 ...

Nba 2018 : Aldridge e Mills dominanti - Spurs ok all’overtime! Ai Warriors basta un super Curry - Lebron trascina i Cavs - vincono Raptors e Celtics : Spurs da sballo in una notte NBA thrilling per la corsa ai playoff nella Western Conference. I ragazzi guidati da Gregg Popovich si impongono all’overtime all’AT&T Center e portano a casa la sesta vittoria consecutiva, superando 124-120 gli Utah Jazz al termine di un match al cardiopalma. A 17” dalla fine della quarta frazione, i San Antonio Spurs sono avanti 110-106 grazie a due canestri in successione di LaMarcus Aldridge e ...

Nba - volano i Cavs con 40 punti James : ANSA, - ROMA, 20 MAR - Un Lebron James in grande spolvero guida alla vittoria i Cleveland Cavaliers contro i Milwaukee Bucks nella più spettacolare fra le 8 partite del turno di questa notte in Nba. ...

Nba - clamoroso : Tyronn Lue lascia temporaneamente i Cavs : ROMA - Colpo di scena inatteso in casa dei Cleveland Cavaliers: coach Tyronn Lue ha infatti deciso di lasciare temporaneamente la guida tecnica dei vicecampioni NBA. Alla base della decisione di Lue ...

Nba - le condizioni di salute di Tyronn Lue preoccupano i Cleveland Cavs : In questo periodo della stagione diverse squadre stanno facendo i conti con gli infortuni, dai Golden State Warriors alle prese con le assenze di Steph Curry, Klay Thompson e Kevin Durant ai Boston ...

Nba - David Griffin racconta LeBron e i Cavs : Certo, nessuna star in nessuno sport ha mai avuto il potere che ha lui, con quei contratti di un anno. Questo ha spinto Cleveland a fare le cose per l'immediato. Ma LeBron non è mai stato un problema ...

Nba - Isaiah Thomas; "Nulla da dimostrare ai Cavs" : ROMA - Arrivato in estate ai Cavaliers nel caloroso scambio che ha portato Kyrie Irving ai Celtics, Isaiah Thomas ha dovuto fare i conti con il lungo recupero dall'infortunio all'anca e in maglia Cavs ...

Nba - Isaiah Thomas; "Nulla da dimostrare ai Cavs" : Il mondo sa quelle che sono le mie capacità in campo. Per me era una gara come un altra e ci siamo impegnati alla morte con la squadra per battere un grande avversario '. Tutte le notizie di NBA

Nba : 'LeBron - è qui la festa!' - i Lakers battono i Cavs e lanciano un messaggio a James : "La mia era una sfida difensiva non da poco, dovendo marcare il miglior giocatore del mondo. Amo caricarmi personalmente di responsabilità, ma contro James non c'è molto che si possa fare". Alla fine ...

Nba - i Raptors fermano la corsa dei Rockets. Cavs e Warriors ko : L'assenza di Curry, però, ha pesato e non poco nell'economia del match giocato dai californiani a cui non sono bastati i 40 punti di Durant e i 25 di Klay Thompson. Cavs E PELICANS KO - Continuano i ...

Nba - risultati della notte : Portland interrompe la striscia di Golden State - i Cavs cadono a L.A. : Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 125-108 IL TABELLINO Dopo neanche mezz'ora dalla fine della gara, Damian Lillard era già in vena di proclami, dichiarando a ESPN " We are the real deal ", ...

Basket - Nba : Toronto stacca il pass per i playoff - Houston da record. LeBron trascina i Cavs : NEW YORK - In Nba è già tempo di verdetti: grazie al successo ai danni di Detroit, Toronto è la prima iscritta ai playoff. Houston, intanto, non si ferma e mette a segno il record stagionale di ...

Nba - i risultati della notte : tutto facile per Cavs e Celtics - Pacers ok contro i Bucks : Vincere contro i Magic di questo mondo non sembra essere un grosso problema: 21 punti e 17 rimbalzi per Rudy Gobert e i 19 punti di Donovan Mitchell guidano un quintetto tutto in doppia cifra. "È ...

Nba - risultati della notte : Denver piega i Cavs - Miami chiude la corsa playoff - Lonzo Ball show a San Antonio : Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets 117-126 IL TABELLINO Non siamo ancora ai livelli critici raggiunti a gennaio, ma a Cleveland le cose sembrano tornate quelle del recente passato " specialmente a ...