Napoli | uomo non si ferma all' alt | preso a schiaffi e pugni dai poliziotti Parte

Vittime dei preti pedofili - sit in di protesta davanti al Duomo di Napoli : 'Perché il cardinale Sepe non fa sentire la sua voce? Dove si trova il prete autore degli abusi?' hanno detto oggi esponenti della 'Rete L'Abuso' dinanzi alla cattedrale di Napoli per fare un ...

Vittime dei preti pedofili - sit in di protesta davanti al Duomo di Napoli : Italy#ChurchToo. È l'hashtag del sit-in, iniziato stamattina sul sagrato del Duomo di Napoli, delle Vittime degli abusi di preti pedofili. L'iniziativa è organizzata...

Napoli calcio - Milik uomo chiave nello sprint finale : Il ritorno della punta polacca regala nuove alternative tattiche all'attacco azzurro, apparso in netta flessione nell'ultimo mese

Preti pedofili - le vittime in sit-in davanti al Duomo di Napoli : Un sit-in di due giorni davanti al Duomo di Napoli dove diverse vittime di abusi, mettendoci la faccia, protesteranno chiedendo conto al cardinale Crescenzio Sepe e alla Diocesi napoletana, sull'esito ...

Donna uccisa a colpi di pistola davanti alla scuola vicino a Napoli Caccia all'uomo : Una Donna di 31 anni è stata uccisa questa mattina a Terzigno, nel napoletano. Secondo le prime ricostruzioni la Donna, Immacolata Villani, è stata raggiunta da colpi di pistola subito dopo aver ...

Stese ad altezza d'uomo : a Napoli intimidazioni a suon di kalashnikov : Stanno insistendo. Hanno deciso di sfondare la linea della provocazione, di alzare il tiro e di mandare qualcosa in più di un messaggio dall'altra parte della staccionata: hanno deciso di usare i ...

Stese ad altezza d'uomo : a Napoli intimidazioni a suon di ?kalashnikov : Stanno insistendo. Hanno deciso di sfondare la linea della provocazione, di alzare il tiro e di mandare qualcosa in più di un messaggio dall?altra parte della staccionata: hanno deciso...

Uomo scomparso a Napoli - avvistato in zona Fontanelle : ricerche coi droni : La Protezione civile della Regione Campania sta collaborando alla ricerca di una persona scomparsa a Napoli il 12 febbraio scorso. L'Uomo, 50 anni, senza fissa dimora, era ospite di un convento , ...

Maltempo - uomo scomparso a Napoli : ricerche in corso : La Protezione civile della Regione Campania sta collaborando alla ricerca di una persona scomparsa a Napoli il 12 febbraio scorso. L’uomo, SM, classe ’68, senza fissa dimora, era ospite di un convento (dormitorio La Palma) ed è stato avvistato nei pressi delle cave di tufo tra Salita dello Scudillo e le Fontanelle. Dopo una riunione tecnica in Prefettura di Napoli, i volontari e il personale della Protezione civile della Regione ...

Napoli Est - camorra scatenata : ennesima stesa nella notte - uomo ferito per errore alla testa : Una pallottola è arrivata all?interno di un?abitazione, si è conficcata nel soffitto e le schegge hanno colpito alla testa un uomo. È il bilancio della stesa,...

Napoli - uomo colpito da infarto costretto a girare in tre ospedali : Un uomo di 83 anni, residente a Bagnoli, colpito da infarto nei giorni scorsi ha fatto la spola tra l'ospedale San Paolo e il Loreto Mare per poi tornare al presidio di Fuorigrotta per mancanza di ...

Napoli - uomo colpito da infarto costretto a girare in tre ospedali : Un uomo di 83 anni, residente a Bagnoli, colpito da infarto nei giorni scorsi ha fatto la spola tra l?ospedale San Paolo e il Loreto Mare per poi tornare al presidio di Fuorigrotta per...

Allan - l'uomo in più del Napoli di Sarri : Fede , è molto religioso, , tatoo, Napoli e l'amore smisurato per la sua famiglia , la moglie Thais e i due figli Miguel e Manuela, : il mondo a 'tinte azzurre' dell'insostituibile Allan. SERIE A ...

Choc a Napoli : cammina in autostrada - uomo travolto e ucciso all'alba : Poco dopo le ore 5 di questa mattina é avvenuto un incidente sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A3 e il nodo Napoli Centro Direzionale, in direzione di Roma. Da una ...