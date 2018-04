Napoli | ragazzo picchiato e insultato da poliziotti

Napoli. Fa il giro del web video di 2 agenti che schiaffeggiano ragazzo. Questore : saremo rigorosi : Secondo quanto ricostruito sinora, il giovane non si sarebbe fermato a un controllo e avrebbe iniziato a scappare a piedi per poi essere bloccato da due agenti in via Santa Brigida, a pochi passi dai Quartieri Spagnoli

MENINGITE A Napoli/ Muore ragazzo di 16 anni al Cardarelli sospetta l'infezione - sorella ricoverata : MENINGITE a NAPOLI, un ragazzo di sedici anni è deceduto al Cardarelli con sospetti di infezione da meningococco. La sorella ricoverata al Cotugno per accertamenti medici.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:13:00 GMT)

Napoli - Arturo accoltellato in strada senza motivo : arrestato il secondo ragazzo - ha 16 anni : Per l'aggressione ad Arturo, il ragazzo di 17 anni accoltellato lo scorso 18 dicembre, in via Foria, a Napoli, la polizia di Napoli ha arrestato un 16enne con l'accusa di tentato omicidio Il...

Ragazzo arrestato a Napoli per ricatti ai danni di una 14enne : Quello dei ricatti e delle minacce on line ai danni di giovani, è diventata una spiacevole abitudine. Per fortuna in questo caso, grazie alla denuncia dei genitori di una 14enne, i carabinieri di Napoli sono intervenuti in modo tempestivo ed efficace. Una vicenda davvero drammatica Da molti anni l'uso di internet e dei social, è diventata una consuetudine giornaliera da parte di tantissime persone. Social che, se usati in modo corretto, possono ...

Ragazzo attraversa i binari : muore travolto dal treno Italo per Napoli : Una persona è deceduta questa sera dopo essere stata investita, pochi minuti prima delle 20, da un treno in transito alla stazione di Rifredi, a Firenze. Si tratterebbe di un giovane, probabilmente ...

Napoli - la baby gang che pestò a sangue un ragazzo all'uscita del metrò individuata : 9 arrestati : Tutti minorenni i fermati per l'aggressione e il ferimento di Gaetano, il 15enne pestato tre settimane fa alla stazione della metropolitana di Chiaiano e al quale è stata asportata la milza. Per i ...