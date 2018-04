Napoli | poliziotti violenti ripresi in video

Napoli - POLIZIOTTI SCHIAFFI E PUGNI A UN RAGAZZO/ Video - non si ferma all'alt : rissa in strada : NAPOLI, POLIZIOTTI SCHIAFFI e PUGNI a un RAGAZZO: Video, non si era fermato all'alt. Picchiato brutalmente, è rissa in strada: agenti nella bufera, la posizione del Questore.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 16:58:00 GMT)

Blitz anticamorra nel cuore di Napoli : duecento poliziotti in campo - sgominato il clan Vastarella : Blitz della Polizia nel rione Sanità a Napoli. Circa duecento poliziotti stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli nei confronti di presunti ...

