Napoli | operaio in nero muore da solo | «Per lui indifferenza e omertà»

Napoli. Operaio della Sifel morto folgorato a Bologna : Ancora una vittima sul lavoro. A Bologna un Operaio di 56 anni è morto folgorato nel corso dei lavori alla

Crolla ex monastero a Napoli in pieno centro. Operaio estratto vivo : Crollo di un fabbricato a Napoli, si temono vittime. Il fatto è accaduto questa mattina nella zona dei Tribunali, in via San Paolo al civico 9. A cedere, una struttura di un antico convento. Sul posto erano in corso lavori e vi erano degli operai. Voci non confermate parlano di due vittime ma non c'è alcuna certezza. Sul posto oltre vigili del fuoco la polizia.Un Operaio è stato estratto vivo dalle macerie del crollo di un ...

