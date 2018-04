Napoli | agenti schiaffeggiano giovane in strada | ' Sei scappato? Ora paghi'

Napoli. Fa il giro del web video di 2 agenti che schiaffeggiano ragazzo. Questore : saremo rigorosi : Secondo quanto ricostruito sinora, il giovane non si sarebbe fermato a un controllo e avrebbe iniziato a scappare a piedi per poi essere bloccato da due agenti in via Santa Brigida, a pochi passi dai Quartieri Spagnoli

Allerta terrorismo - Pasqua blindata : in campo a Napoli 1.500 agenti : Pasqua blindata. Napoli resta 'sorvegliata speciale': sull'allarme sicurezza e anti-terrorismo, lanciato ieri dal Viminale, l'attenzione è altissima. Come per Roma e Milano, il capoluogo campano viene ...

Napoli - picchia la moglie davanti alla polizia poi colpisce gli agenti : arrestato : Gli agenti della polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato H.Z., di 23 anni, responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce, resistenza a Pubblico ...

Centri sociali contro gli agenti : è guerriglia anche a Napoli : "Il mondo vi detesta.Siete dalla parte dei fascisti". Lo hanno urlato - come riporta RaiNews24 - gli antagonisti dei Centri sociali ai poliziotti schierati in assetto anti sommossa a Napoli, dove un corteo antifascista è sceso in strada per protestare contro un meeting elettorale di Casapound.Il leader della formazione di estrema destra Simone Di Stefano, infatti, partecipa a un incontro del movimento all'hotel Ramada, in ...