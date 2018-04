Nadia Rinaldi torna a parlare della Mancini dopo le accuse di Jonathan

“Barbara D’Urso - Alessia Mancini e Jonathan : dico tutto”. Bomba Nadia Rinaldi sull’Isola dei famosi. Stuzzicata sui social non ci ha pensato due volte a rispondere a tono alle provocazioni. E sono venute fuori delle verità davvero scomode : L’Isola dei Famosi si fa sempre più rovente e i suoi protagonisti, sia quelli rimasti in gioco, sia quelli già tornati in Italia, continuano a parlare e soprattutto a far parlare. Qualche giorno fa, durante la diretta Jonathan ha mosso pesanti dichiarazioni nei confronti di Alessia Mancini. Frasi che hanno coinvolto anche Nadia Rinaldi. L’ex gieffino ha affermato che l’ex letterina avrebbe detto che la Rinaldi ha “la rabbia tipica delle ...

Isola - Nadia Rinaldi contro tutti : «Avete fatto un gruppo dove la cacca vi ha ricoperti» : Isola dei Famosi 2018 - Nadia Rinaldi Nadia Rinaldi sistema tutti per le feste. Durante l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 (qui la diretta minuto per minuto) Jonathan ha svelato le opinioni particolarmente sconvenienti che Alessia Mancini gli avrebbe riferito a proposito dell’attrice romana (“ha la rabbia delle ex ciccione che sono arrabbiate con le magre”) e lei ha deciso di impugnare il microfono e di ...

Isola dei Famosi 2018 - Jonathan : “Alessia Mancini? Ha detto che Nadia Rinaldi è un’ex cicciona arrabbiata e che Simone è lo scemo del villaggio” : Amauryz Perez è stato eletto primo finalista, Francesca Cipriani è stata eliminata (ma poi “ripescata”), Elena Morali buttata definitivamente fuori dal gioco al televoto, Alessia Mancini e Jonathan Kashanian sono andati in nomination. Si potrebbe riassumere così, sbrigativamente, l’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi 13, in onda ieri sera su Canale 5. A un passo dalla semifinale, però, finalmente qualcosa è successo: le ...

“Devi dire tutto…”. Isola choc. L’accusa di Jonathan ad Alessia Mancini. Caos in diretta : l’ex gieffino sbotta e ‘spiffera’ le confidenze velenose della naufraga su Nadia Rinaldi&Co : L’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi è partita col botto, tra discussioni, retroscena e chiarimenti. Dopo la scelta dei naufraghi di mandare direttamente in finale Amaurys Perez e Francesca Cipriani che si salva dall’eliminazione, la puntata è un concentrato di accuse. I protagonisti sono Alessia Mancini e Jonathan Kashanian che si ritrovano poi in nomination e che se dicono di cotte e di crude. Il naufrago ...

Isola dei Famosi : frasi choc contro Rosa ed Elena - il 'vaffa' di Nadia Rinaldi Video : Botta e risposta al vetriolo nella terzultima puntata dell'#Isola dei Famosi. Franco Terlizzi è rientrato in Italia dopo il malore accusato in Honduras e si è subito confrontato con gli ex compagni di avventura. In particolare con Jonathan Kashanian per alcune affermazioni fatte dopo la nomination e per un'incomprensione avuta con Amaurys Perez. Il pugliese ha ammesso di aver apostrofato in malo modo l'ex gieffino in seconda battuta ma ha ...

Nadia Rinaldi replica ai naufraghi : “E’ uscito il peggio di tutti voi” : Isola dei Famosi: Nadia Rinaldi amareggiata Questa undicesima puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi è stata pregna di polemiche. E dopo esserci un Franco Terlizzi contro tutti, Jonathan Kashanian ha fatto una clamorosa rivelazione, che ha acceso immediatamente gli animi sui social. Cos’altro è successo? Il naufrago israeliano, visibilmente arrabbiato, ha duramente attaccato Alessia Mancini, asserendo che abbia ...

Nadia Rinaldi risponde alle accuse dopo il ballo a Domenica Live : Domenica Live: Nadia Rinaldi risponde alle accuse a Pomeriggio 5 Nadia Rinaldi, dopo il suo famoso ballo avvenuto in diretta a Domenica Live ormai due settimane fa, non era mai apparsa in tv. Il talk Domenicale di Barbara d’Urso infatti, in cui l’ex naufraga appare quasi sempre, si era fermato la scorsa settimana per la pausa pasquale. Tuttavia durante questi giorni la bionda attrice aveva fatto molto parlare di se sui social per ...

Isola dei famosi - Striscia la Notizia sputtana Nadia Rinaldi. L'audio integrale a Eva Henger dalla D'Urso : 'Un audio tagliato e manipolato'. Nadia Rinaldi , ospite di Domenica Live , aveva accusato Eva Henger e Striscia la Notizia di aver montato ad arte l'ultimo capitolo del canna-gate all' Isola dei ...

Il tg satirico di Antonio Ricci si difende dalle accuse di Nadia Rinaldi Video : Un consueto appuntamento dedicato a #Nadia Rinaldi, cioè ad un ex naufraga della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi [Video]. Per chi non lo sapesse, lunedì 26 marzo 2018 nel tg satirico di Antonio Ricci è stato smentito quanto detto dall’ex attrice romana in una trasmissione di Barbara D’Urso, riguardo al “canna-gate”, che continua a scaldare gli animi e ad accendere il dibattito. Le dichiarazioni di Nadia Rinaldi a “Domenica Live” Se ...

