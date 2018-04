Museo del futuro tragedia del passato

Wildix aggiorna e ottimizza il sistema di telecomunicazioni del Museo Archeologico dell’Alto Adige : Le funzionalità avanzate del nuovo centralino Wildix supportano il grande flusso di telefonate che il Museo riceve da tutto il mondo per la mostra dedicata a Ötzi, un celebre reperto Archeologico. Tecnologia WebRTC completamente integrata, agile gestione di Outlook e tanti altri plus… Proviamo a immaginare la curiosità che può suscitare, in Italia e all’estero, una mostra permanente dedicata a un reperto di fama mondiale: nella fattispecie ...

Milano : Giosetta Fioroni in una antologica al Museo del Novecento (2) : (AdnKronos) - "Milano è una città particolare per Giosetta Fioroni, che proprio qui, sessant’anni fa, fece la sua prima mostra personale in una galleria privata" ricorda l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno. "Questa è la sua prima mostra in uno spazio espositivo pubblico e siamo felici di pote

Milano : Giosetta Fioroni in una antologica al Museo del Novecento : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - Per la prima volta Milano dedica al talento eclettico e interdisciplinare di Giosetta Fioroni una grande mostra antologica, con oltre 160 opere. Promossa e prodotta dal Comune di Milano e dal Museo del Novecento, in collaborazione con la casa editrice Electa, la mostra '

L'eccellenza internazionale della citizen science al Museo di storia naturale della Maremma : GROSSETO " La strategia nazionale della citizen science, la scienza partecipata dai cittadini, si discute , e si decide, anche in Maremma. Giovedì 5 aprile il Museo di storia naturale della Maremma ha ospitato la prima giornata della tavola rotonda "Verso una ...

Biella : Appunti di viaggio al Museo del Territorio Biellese - mostra di Giuseppe Bozzalla : Sabato 14 aprile alle 17.30, presso la sala conferenze del Museo del Territorio Biellese, verranno presentati al pubblico gli "Appunti di viaggio" di Giuseppe Bozzalla, una raccolta di cinquantacinque ...

Incendio al Museo del Genio dell’Esercito : pompieri sul posto. Nessun ferito : Roma – Nessun ferito né intossicato a causa delle fiamme Roma – Due squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute all’interno del museo dell’Arma del Genio dell’Esercito italiano. Un piccolo Incendio, di cui sono ancora ignote le cause, è divampato in un locale ripostiglio di via Lungotevere delle Vittorie 31. Non risultano persone ferite o intossicate. L'articolo Incendio al museo del Genio ...

Gentiloni al Museo del cioccolato di Modica : Paolo Gentiloni in visita al dammusu ro ciucculattaru a Modica per Pasqua. Il presidente del Consiglio in visita privata con la moglie.

A Roncole - nella casa-Museo dello scrittore più amato di tutti : nostro inviato a Roncole (Parma)Buona terra, poche case, meno parrocchie d'un tempo, le sezioni di partito sparite. Eppure, qua attorno, a cinquant'anni dalla morte di Giovannino Guareschi, è cambiato nulla o poco. Campagna, ricordi, tempi lenti, maglioni pesanti, mani come badili. Scarpe grosse e anellini fini.Benarrivati a Roncole, Bassa parmense, 15 chilometri da Fontanelle di Roccabianca, cuore del "Mondo piccolo", dove Giovannino nacque, ...

FORME DEL RITO# secondo step in occasione della mostra "Tois Theiois" Museo BAGLIO FLORIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA : ... un progetto in cui la ricerca storica e scientifica viene interpretata attraverso la poesia, la musica e la danza, un prototipo di vivaci incontri tra artisti e ricercatori per creare spettacoli di ...

Apre oggi l'«officina» di Leonardo nell'I.Lab del Museo della Scienza : Milano 29 Marzo Se Leonardo da Vinci è un simbolo per Milano, a maggior ragione è un'icona per il nostro Museo della Scienza, a lui intitolato dalla fondazione nel 1953. L'anno prossimo cade il 5ooenario della sua morte e, con un po' di anticipo, il Museo è in pole position con le celebrazioni: mentre è in ...

In chat con il Maxxi - ecco il robot che svela segreti e opere del Museo : ROMA – Vai sulla pagina Facebook del Maxxi, manda un messaggio diretto e il gioco e’ fatto: chatbot diventera’ il tuo compagno di viaggio attraverso l’architettura, l’arte e i segreti del museo progettato dalla grande Zaha Hadid. Semplice, immediata, divertente e innovativa, la guida robotica che ti fa chattare con il museo di via Guido […]

Nell'incanto del Museo Archeologico standing ovation per l'energia di Curreri-Fresu : Musica leggera e storia. L'imponente retaggio culturale del Museo Archeologico e le canzoni di De Andrè e Dalla. Un inestimabile tesoro del sapere 'casa' di un concerto dove Gaetano Curreri e Paolo ...

Il Museo del Risorgimento si allarga nel sottotetto : 'Nessun grande paese può competere nel mondo di oggi - ha detto Checchia - senza la cura e la valorizzazione della propria identità e delle proprie origini. Noi abbiamo una pagina straordinaria come ...

All'ex Crastan di Pontedera negozi - uffici e il Museo del caffè : È il progetto inserito nel piano del Comune per riqualificare aree dismesse. Hanno ricevuto manifestazioni d'interesse 32 zone su 57 dove intervenire