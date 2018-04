Il conducente del furgone piombato sulla folla a Muenster, in Germania, che si è suicidato, era un cittadino tedesco già noto per problemi psichici. Lo riferisce la stampa locale, precisando che per gli inquirenti non ci sarebbero indicazioni che si sia trattato di terrorismo di stampo islamico. L'autore della strage aveva 48 anni. La polizia sta perquisendo la sua abitazione alla ricerca di materiale esplosivo. L'uomo non aveva precedenti penali. Nell'attacco: 3 morti e 30 feriti.(Di sabato 7 aprile 2018)

