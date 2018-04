La polizia tedesca starebbe indagando su possibili legami con l'estrema destra dell'uomo che è piombato con un furgone sulla folla nel centro di Muenster, nella Germania nord-occidentale, uccidendo 2 persone e ferendone altre 20, di cui sei in maniera grave. Il Tagespiegel riferisce che il 48enne noto per la sua instabilità psichica, si sarebbe mosso in ambienti di estrema destra e questa circostanza sarebbe al vaglio degli investigatori. Le forze speciali avrebbero fatto brillare un oggetto nell'abitazione dell'uomo.(Di sabato 7 aprile 2018)

