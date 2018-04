MPS I conti per lo Stato | e i contribuenti | già non tornano

UBI/ Approvati conti e dividendo. Su MPS nuove smentite di Moltrasio e Massiah : Ubi Banca ha presentato il bilancio e sia Moltrasio che Massiah hanno smentito ancora un interesse per Mps. La banca toscana ha intanto chiuso in rialzo in Borsa(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:34:00 GMT)

Banche Venete e MPS caricano 6 - 3 miliardi sui conti pubblici : Si restringe di conseguenza lo spazio di manovra in vista del Documento di Economia e Finanza , Def, che il nuovo governo, quando ci sarà, dovrà presentare a Bruxelles.

Continua la fuga dal titolo MPS : -5 - 2% : Il Monte dei Paschi ieri ha smentito le indiscrezioni raccolte mercoledì dal Giornale sui timori del mercato per un nuovo aumento di capitale da varare entro l'anno se la Bce alzasse l'asticella di ...

MPS - continua il crollo in Borsa. La perdita teorica del Tesoro è già di 3 miliardi : L'ennesimo crollo in Borsa, con tanto di sospensione al ribasso, ha costretto Mps a uscire allo scoperto per smentire le "illazioni di stampa". Così, la banca ha ribadito che non ci sono in programma nuovi aumenti di capitale e che il piano di ristrutturazione al 2021 concordato con le autorità europee "procede secondo le tempistiche", compresa la parte su "riduzione dei crediti deteriorati e iniziative di contenimento dei ...

Banche - grandi rischi per il futuro non solo MPS. E per prima volta conti correnti bloccatii : Uno spettro agita il futuro dell'Italia. E all'indomani delle elezioni del 4 marzo, il Paese potrebbe di nuovo ritrovarsi a fare i conti con la crisi del sistema bancario. Uno scenario tenebroso.

Monte dei Paschi di Siena/ MPS e le parole di Franci (M5S) sui conti (oggi - 12 febbraio) : Monte dei Paschi di Siena news. In Borsa Mps scende sotto i 3,6 euro ad azione. Le parole di Franci sui conti del 2017. Ultime notizie live di oggi 12 febbraio 2018(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:06:00 GMT)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ MPS e le parole di Bariatti e Padoan sui conti (oggi - 12 febbraio) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. In Borsa Mps riapre la settimana sopra i 3,75 euro ad azione. Le parole di Bariatti e Padoan. Ultime notizie live di oggi 12 febbraio 2018(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 05:09:00 GMT)

Bca MPS - conti 2017 in rosso per 3 - 5 miliardi : Teleborsa, - MPS archivia il 2017 con una perdita consolidata del Gruppo a 3,5 miliardi di euro, a fronte di una perdita di 3,24 miliardi di euro conseguita nel 2016. Il risultato operativo netto è ...