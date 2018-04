MotoGP | Termas de Río Hondo | Presentazione Week End 6 | 7 e 8 aprile 2018

MotoGP GP Argentina. Termas - una pista alla fine del mondo. E che pista : 4.8 chilometri di lunghezza, 14 curve ben assortite e un rettilineo di oltre 1 chilometro dove si superano i 330 chilometri orari: il circuito di Termas de Rio Hondo è la quarta pista più veloce del ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Termas de Rio Hondo : Il Motomondiale 2018 ripartirà dalle Terme di Rio Hondo dove, nel weekend del 6-8 aprile, si disputerà il GP di Argentina 2018. La seconda prova del campionato si preannuncia incerta, avvincente e appassionante: i centauri torneranno in pista a tre settimane di distanza dall’esordio in Qatar, le stelle della MotoGP sono pronte per un lungo corpo a corpo che potrebbe darci risposte importanti anche in ottica campionato. Andrea Dovizioso ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Andrea Dovizioso e la prova del nove sul circuito di Termas de Rio Hondo : Tornano ad accendersi le luci dei riflettori sul Mondiale 2018 di MotoGP. Dopo averlo fatto, nel vero senso della parola, in Qatar, il grande Circus delle due ruote si cimenta su uno dei tracciati più insidiosi in calendario ovvero il circuito di Termas de Rio Hondo (Argentina). Una pista particolare che richiede molto alle gomme. Non sarà una sorpresa, dunque, assistere ad una gara sulla falsariga di quella di Losail, dove si è giocato per 3/4 ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : programma - orari e tv. Le date e il calendario del fine settimana a Termas de Rio Hondo : Nel weekend del 6-8 aprile si disputerà il GP di Argentina 2018, seconda prova del Motomondiale. Dopo la prova inaugurale in Qatar, il Circus delle due ruote volerà in Sudamerica per l’appuntamento sul circuito delle Terme di Rio Hondo, ormai diventato un’abitudine: si preannuncia un grande spettacolare su un tracciato molto avvincente e appassionante, il fine settimana ci dirà qualcosa in più sul campionato. Andrea Dovizioso ha ...

