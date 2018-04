MotoGP | risultato e classifica qualifiche GP Argentina 2018 | Jack Miller sorprende tutti

Griglia di partenza MotoGP - GP Argentina 2018 : risultato e classifica qualifiche : Le qualifiche del GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP, hanno definito la Griglia di partenza della gara in programma domani. La pioggia caduta a Termas de Rio Hondo ha condizionato la lotta alla pole position, l’asfalto umido ha costretto i centauri ha guidare con i guanti di velluto e ha inevitabilmente rivoluzionato la Griglia di partenza. Griglia DI partenza GP Argentina 2018 (risultato ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Marc Marquez domina sul bagnato - Dovizioso e Valentino Rossi indietro : Marc Marquez ha fatto registrare il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Argentina, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è risultato il migliore con il tempo di 1:48.896, sette decimi rispetto a un ottimo Zarco e addirittura un secondo meglio di Bautista e Abraham che con l’acqua non hanno difficoltà. Andrea Dovizioso nono a 1.5 secondi, Valentino Rossi undicesimo a 1.8 secondi. prove libere 3 GP Argentina 2018 – ...

LIVE MotoGP - GP Argentina 2018 in DIRETTA : qualifiche (sabato 7 aprile). Risultato e classifica in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Argentina 2018, prova valida per il Mondiale MotoGP. Parte la caccia alla pole position sul tracciato di Termas de Rio Hondo, oggi scopriremo quale sarà la griglia di partenza della gara in programma domani. Rischio pioggia in questa zona del Paese che potrebbe davvero rimescolare tutte le carte in tavola. Marc Marquez sembra essere il grande favorito della vigilia, Andrea ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultato e classifica prove libere. I qualificati per la Q2 - Dovizioso costretto al Q1 : L’asfalto bagnato non permette ai piloti di migliorarsi durante le prove libere 3 del GP di Argentina 2018, seconda tappa del Mondiale MotoGP 2018. Dunque sono stati i tempi ottenuti nei primi due turni di prove libere a definire i piloti qualificati direttamente alla Q2. Ad accedere direttamente al turno decisivo delle qualifiche sono: il favorito Marc Marquez, le sorprese Cal Crutchlow e Tito Rabat, l’ottimo spagnolo Dani Pedrosa, ...

LIVE MotoGP - GP Argentina 2018 in DIRETTA : prove libere 3 (sabato 7 aprile). Risultato e classifica in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Argentina 2018, seconda prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Honda va in scena il penultimo turno di prove decisivo per qualificare i piloti ai due stint delle qualifiche previsti successivamente. Marc Marquez può sorridere. Ieri, ha dominato in lungo ed in largo in ogni condizione. Lo spagnolo, sulla sua Honda, ha dato un saggio delle sue ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Marquez in testa - Dovizioso ultimo - Valentino Rossi settimo : Marc Marquez ha siglato il miglior tempo nel secondo turno di prove libere valide per il GP di Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Honda ha fatto registrare un notevole 1:39.395, rifilando così 4 decimi di distacco a Cal Crutchlow e addirittura 9 a Tito Rabat. Tutti gli altri rivali sono sprofondati oltre il secondo di distacco: Andrea Iannone quarto davanti a Dani Pedrosa, Maverick Vinales e Valentino Rossi. ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Daniel Pedrosa davanti a tutti. Marquez - Dovizioso e Valentino Rossi attardati : Daniel Pedrosa ha firmato il miglior tempo delle prove libere 1 del GP di Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP 2018. Lo spagnolo della Honda ha battuto un colpo e precede tutti in 1:40.303, 42 millesimi meglio rispetto a Crutchlow e 83 millesimi meglio nei confronti di Andrea Iannone, scatenato in sella alla sua Honda. Gli altri big si sono coperti: Marc Marquez sesto, Valentino Rossi settimo, Andrea Dovizioso ottavo tutti tra i cinque e ...

MotoGP Argentina - Marquez : «Possiamo puntare a fare un buon risultato» : TERMAS DE RIO HONDO - Marc Marquez è sicuramente tra i candidati per la vittoria nella gara di domenica. Il pilota spagnolo della Honda in conferenza stampa è tornato a parlare del finale della gara ...

MotoGP Ducati - Bautista : «Cerchiamo di ripetere il risultato dello scorso anno» : ROMA - Il tracciato di Termas de Rio Hondo evoca bei ricordi per Alvaro Bautista, che nel 2017 ha ottenuto un buon quarto posto, il miglior risultato della passata stagione anche per il team. Lo ...

MotoGP Yamaha - Zarco : «Vogliamo un grande risultato in Argentina» : TORINO - Johann Zarco ha ottenuto una splendida pole position in Qatar, ma in gara non è riuscito a tenere il ritmo dei migliori, scivolando via via nelle retrovie. In Argentina il pilota francese del ...

MotoGP Qatar - Iannone : «Non molto soddisfatto del risultato» : LOSAIL - Partenza in salita per i due piloti Suzuki in Qatar. Sul circuito di Losail, Andrea Iannone ha tagliato il traguardo in nona posizione, mentre il suo compagno di squadra, Alex Rins, è stato ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : risultato e classifica warm-up. Marc Marquez in vetta - Dovizioso lo marca stretto - Valentino Rossi insegue : Marc Marquez è il più veloce nel warm-up del GP del Qatar 2018, primo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Honda, in un turno sotto il sole cocente, ha siglato il tempo di 1’55″201 con 111 millesimi di vantaggio sulla Ducati di Andrea Dovizioso. Lo spagnolo ha girato con la coppia di gomme hard/media impressionando per la consistenza sul passo dell’1’55” basso. Diverso il lavoro del forlivese che ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : risultato e classifica qualifiche. Pole position di un super Zarco - Marquez secondo - Dovizioso quinto. Valentino Rossi chiude ottavo : Le prime qualifiche del Mondiale 2018 di MotoGP, sul tracciato di Losail (Qatar), sorridono al francese della Yamaha Tech3 Johann Zarco (1’53″680), autore del nuovo primato della pista sul giro secco. Dimostrazione di forza incredibile che avvalora ancora di più la tesi che anche il transalpino potrà essere della partita per la vittoria del GP di domani. In seconda posizione un ottimo Marc Marquez che, su un circuito mai troppo ...