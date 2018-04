MotoGP Risultati Qualifiche Termas de Río Hondo | sorpresa Miller!

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Marc Marquez il migliore anche sul bagnato. Dovizioso e Lorenzo in Q1 : Cambiano le condizioni meteo ma non il risultato finale. Sempre Marc Marquez davanti a tutti nelle prove libere 3 del GP d’Argentina 2018, secondo round del Mondiale di MotoGP. Il Cabronçito è stato il più veloce anche in questa sessione, su pista umida, in sella alla Honda, ottenendo negli ultimi minuti il miglior tempo di 1’48″896. L’ennesima dimostrazione del feeling dell’iberico con il tracciato di Termas de Rio ...

MotoGP - Andrea Dovizioso risponde all’attacco di Jorge Lorenzo : “Siamo avversari - la rivalità è normale. Risultati frutto del lavoro” : Andrea Dovizioso ha risposto con classe a Jorge Lorenzo le cui dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi aveva creato scalpore. Il maiorchino aveva affermato che il compagno di squadra ha sempre minato le sue sicurezze per tutta la carriera ma il forlivese non si è scomposto e alla vigilia della qualifiche del GP di Argentina ha risposto in maniera molto signorile: “E’ normale che siamo tutti avversari e si cerca sempre di essere il ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere. Il computo complessivo dei tempi : Marc Marquez ha realizzato il miglior tempo nei primi due turni di prove libere valide per il GP di Argentina 2018, seconda tappa del Mondiale di MotoGP. Il Campione del Mondo è balzato in testa alla classifica grazie al perentorio 1:39.395 che ha piazzato nella FP2, precedendo di quattro decimi l’ottimo Cal Crutchlow e addirittura di nove decimi il compagno di scuderia Dani Pedrosa. Valentino Rossi è settimo a 1.1 secondi, alle spalle ...

LIVE MotoGP - GP Argentina 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE prove libere 1 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Argentina 2018, prova valida per il Mondiale MotoGP 2018. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, i centauri si sfideranno per realizzare i migliori tempi e testare al meglio le proprio moto: questo turno ci dirà molto sulle potenzialità dei protagonisti e su chi sarà favorito per la vittoria della gara prevista ...

LIVE MotoGP - GP Argentina 2018 in DIRETTA : prove libere 1 (venerdì 6 aprile). Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul circuito di Termas de Rio Hondo (Argentina), il Circus delle due ruote si ritrova dopo l’esordio in Qatar per un altro round appassionante. Lungo il nastro d’asfalto sudamericano Andrea Dovizioso vorrà confermarsi, reduce dal successo di Losail. Da par suo Marc Marquez vorrà riscattarsi dal secondo ...

MotoGP Risultati gara Losail : Dovizioso c’è (e anche Rossi)! : Sotto le stelle di Losail Andrea Dovizioso porta a casa il primo podio della stagione. Dopo di lui, Marc Márquez e, terzo, Valentino Rossi Tra le curve del circuito di Losail, piatto come il deserto che lo circonda, ha preso il via il motomondiale 2018-19. Grande partenza di Johann Zarco che prende subito la testa della corsa seguito dal solito Marc Márquez, Dani Pedrosa e Danilo Petrucci, incalzato da Valentino Rossi che già nel primo ...

MotoGP Risultati qualifiche Losail : Zarco acciuffa la pole : Tra le sedici curve del circuito di Losail, il podio delle qualifiche è andato a Zarco, Márquez e Petrucci. E domani, tutti pronti per il primo Gran Premio della classe regina Ci siamo, il mondiale delle due ruote è iniziato. Già da ieri, giornata di libere, i motori si sono riscaldati tra gli oltre 5 chilometri del circuito di Losail, sede del GP del Qatar, tra le dune a 30 km dall’aeroporto della capitale, Doha e a 20 km dal centro ...

MotoGP - Test Losail 2018 : risultati e classifica venerdì 2 marzo. Andrea Iannone è il più veloce davanti ad Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Valentino Rossi 11° : La seconda giornata di Test MotoGP a Losail è andata in archivio. Sono state otto lunghe ore in Qatar, durante le quali si è girato per molto meno tempo rispetto a ieri: se 24 ore fa piloti e team avevano atteso l’arrivo dell’oscurità prima di scatenarsi in pista, a complicare le cose oggi è stato il maltempo, con un cielo nuvoloso ed una minaccia di pioggia risoltasi poi in poche gocce. Alla fine si è girato e i tempi sono stati ...

MotoGP - Test Losail 2018 : risultati e classifica prima giornata. Maverick Vinales torna grande in Qatar - Dovizioso lo marca stretto - Valentino Rossi in ripresa e indietro Marquez : E’ Maverick Vinales il più veloce della prima giornata di Test MotoGP sul tracciato di Losail (Qatar). Lo spagnolo della Yamaha, vincitore su questo tracciato nel 2016 con la moto di Iwata, ha confermato il suo feeling particolare con la pista ottenendo il miglior riscontro di giornata di 1’55″053. Una prestazione convincente dell’iberico che, reduce dalle mille difficoltà delle prove in Thailandia, sembra aver ritrovato ...