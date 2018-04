Motocross | GP Trentino 2018 | Jeffrey Herlings batte Antonio Cairoli nella Qualifying Race

garda trentino * Mxgp di Motocross : al via la manifestazione a Pietramurata il 7 e 8 aprile - : Per capire la portata di questa festa del motociclismo agonistico e del mondo che gli ruota intorno bastano alcuni dati: sono previste oltre 100 dirette tv e in streaming delle gare del weekend, ...

Motocross - GP Trentino 2018 : Antonio Cairoli punta sulla gara di casa per distanziare Jeffrey Herlings : Quarto appuntamento in un solo mese per il Mondiale MXGP 2018 per un inizio di campionato tutto d’un fiato. Questo fine settimana sarà Pietramurata a prendere la scena per il Gran Premio del Trentino 2018. Sui 1660 metri del tracciato dal fondo solido tornerà all’ordine del giorno la grande sfida tra il nostro Antonio Cairoli e l’olandese Jeffrey Herlings che, per il momento, stanno monopolizzando vittorie e classifica generale ...

Motocross - GP Trentino 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Pietramurata : OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del GP del Trentino di Motocross. Il programma Sabato 7 aprile Qualifying Races MX2 e MXGP Domenica 8 aprile Gare MX2 e MXGP CLICCA QUI PER TUTTE LE ...