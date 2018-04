Moto3 | GP Argentina 2018 Prima pole per Arbolino | 6 italiani nella top 10

LIVE Moto3 - GP Argentina 2018 in DIRETTA : qualifiche. Arbolino POLE!!!! Bezzecchi secondo! E' festa italiana nel time-attack!! : Sarà, dunque, la grande occasioni per i nostri portacolori? Enea Bastianini ha chiuso il venerdì , clicca qui per la cronaca, con il miglior tempo assoluto, ma Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino ...

Moto3 Argentina - pole Arbolino : è la prima in carriera : Il guizzo giusto è di Tony Arbolino. È infatti l'italiano della Honda Snipers a conquistare la prima pole position in carriera e realizzare il miglior tempo nelle qualifiche della Moto3 in Argentina. ...

Moto3 - GP Argentina 2018 : risultato e classifica qualifiche. Tony Arbolino in pole position davanti a Marco Bezzecchi! : Altro giro, altra pole italiana in Moto3. Tony Arbolino partirà davanti a tutti domani nella gara del GP di Argentina. Il pilota del team Marinelli Rivacold Snipers ha approfittato alla grande delle particolari condizioni meteo di Termas de Río Hondo, stampando il miglior tempo in 1’53″782. La qualifica è stata infatti condizionata dalle temperature basse e dal tracciato ancora umido per le gocce di pioggia scese nel corso della ...

LIVE Moto3 - GP Argentina 2018 in DIRETTA : qualifiche. Bastianini e Antonelli a caccia della pole - Martin favorito. : Bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche della Moto3 del Gran Premio di Argentina 2018. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo si inizia a fare sul serio in vista della gara di domani, con la consueta sfida tra spagnoli e italiani. I grandi favoriti per la pole position sono Jorge Martin e Aron Canet, grandi protagonisti anche a Losail, anche se nella giornata di ieri si sono nascosti nelle due prime sessioni. Sarà, dunque, la grande ...

Moto3 - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Enea Bastianini scatenato - miglior tempo davanti a Dalla Porta e Arbolino : Grande l’Italia nelle prove libere del venerdì valide per il GP di Argentina, seconda tappa del Mondiale di Moto3. Dopo il miglior tempo piazzato da Marco Bezzecchi nella FP1, nel secondo turno è stato Enea Bastianini a fare la differenza con una prestazione da urlo. Il 20enne della Honda Leopard Racing, a caccia di rivalsa dopo il ritiro di Losail, si è scatenato nel finale con un paio di giri veloci che hanno messo in ginocchio tutti i ...

Moto3 - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Marco Bezzecchi davanti a tutti - bene Bastianini : Italiani protagonisti nelle prime prove libere della Moto3 nel GP di Argentina a Termas de Rio Hondo. Marco Bezzetti riporta in auge la Ktm, chiudendo davanti a tutti con il tempo di 1’52″190, rifilando ben 347 millesimi al malese Adam Noroddin (Honda). Il 19enne di Rimini era stato il primo pilota a scendere in pista. Gradualmente ha affinato la messa a punto della sua moto, rivelandosi molto competitivo anche sulla distanza. Buono ...

Moto3 - GP Argentina 2018 : gli italiani a caccia del riscatto - ma Jorge Martin e Aron Canet partono ancora con i favori del pronostico : Il Mondiale Moto3 è pronto per la seconda tappa stagionale, rappresentata dal Gran Premio di Argentina sul tracciato di Termas de Rio Hondo. Dopo la doppietta spagnola di Losail con Jorge Martin che ha preceduto Aron Canet, confermando di essere i due grandi favoriti per il titolo. Gli italiani, quattro nelle prime dieci posizioni, sono pronti a confermarsi e, possibilmente, puntare al bersaglio grosso. Il sogno, per i nostri portacolori, è ...