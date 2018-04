Moto2 | GP Argentina 2018 | risultati e classifica prove libere 3 Remy Gardner precede

LIVE Moto2 - GP Argentina 2018 in DIRETTA : Oliveira in vetta alle FP3 su pista umida. Baldassarri è terzo : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA MOTOGP Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Argentina 2018, seconda tappa del Mondiale Moto2. Parte la caccia alla pole position sul circuito di Termas de Rio Hondo, l’Italia vuole fare la voce grossa con Francesco Bagnaia e Mattia Pasini ma non mancano gli avversari che proveranno a metterli in difficoltà e a strappare le migliori posizioni sulla griglia di ...

Moto2 - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere 2. La pioggia condiziona il turno - Alex Marquez fa segnare il miglior tempo. Problemi per Bagnaia : Seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Argentina di Moto2 condizionata dalla pioggia che, in alcuni momenti, ha fatto la sua apparizione (in maniera leggera va detto) ma non permettendo ai piloti di spingere come avrebbero voluto. Sul finire dei 45 minuti del turno, poi, la situazione è andata peggiorando con vento forte e gocce che si facevano sempre più presenti andando a rendere ancor più viscido l’asfalto. Il più veloce ...

Moto2 - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Mattia Pasini un fulmine - positivo anche Francesco Bagnaia : Un grandioso Mattia Pasini ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Argentina, seconda tappa del Mondiale di Moto2. Il weekend a Termas de Rio Hondo è iniziato nel miglior modo possibile per il 32enne: dopo il quarto posto ottenuto in Qatar, il pilota dell’Italtrans Racing Team vuole fare la voce grossa sul tracciato sudamericano. Il romagnolo ha firmato un notevole 1:44.461 proprio in chiusura del turno superando così ...

LIVE Moto2 - GP Argentina 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Argentina di Moto2. È il secondo appuntamento della stagione: dopo la prima gara in Qatar, oggi si torna in pista per testare il circuito di Termas de Río Hondo in vista del prosieguo del weekend. La caccia è a Francesco Bagnaia, vincitore a Losail. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 fa sul serio anche in ottica Mondiale e ha già battuto il primo colpo. Vedremo se Alex ...

Moto2 Argentina - Bagnaia : «Dobbiamo continuare in questa direzione» : TERMAS DE RIO HONDO - Lo Sky Racing Team VR46 si prepara per affrontare anche la gara in Argentina da protagonista, dopo lo splendido esordio stagionale in Moto2 con la vittoria di Pecco Bagnaia. Lo ...

Moto2 Argentina - Bagnaia : «La vittoria è stata un'ulteriore iniezione di fiducia» : TERMAS DE RIO HONDO - Dopo lo splendido esordio stagionale in Moto2 con la vittoria di Pecco Bagnaia, lo Sky Racing Team VR46 si prepara per affrontare anche la gara in Argentina da protagonista. Lo ...

Moto2 - GP Argentina 2018 : Francesco Bagnaia per il bis - ma Marquez e la pattuglia italiana cercano lo sgambetto : Torna in pista la Moto2 e sbarca a Termas de Rio Hondo per il Gran Premio di Argentina (clicca qui per programma e tv). Sarà ancora “Grande Italia”? La speranza di noi tutti è ovviamente che la risposta sia positiva, ma non sarà certo semplice rivedere tre nostri portacolori nelle prime quattro posizioni, con la doppietta Francesco “Pecco” Bagnaia e Lorenzo Baldassarri a dividersi i gradini più illustri del podio. ...