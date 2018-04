Moto contro guard rail | ferito ventenne

MotoGp - Lorenzo contro Dovizioso : 'Cerca di indebolire il mio morale' : Scuotono l'ambiente del motomondiale le dichiarazioni di Jorge Lorenzo sul compagno della Ducati Andrea Dovizioso: 'ha sempre cercato di indebolire il mio morale e continua a farlo anche ora che sono ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : sarà ancora Andrea Dovizioso contro Marc Marquez. Valentino Rossi può fare da terzo incomodo : Secondo round del Mondiale MotoGP, in Argentina, a Termas de Río Hondo. La stagione 2018 si è aperta così come si era conclusa quella scorsa, con Andrea Dovizioso e Marc Marquez protagonisti di un duello serrato, vinto in Qatar dal pilota della Ducati. Si riparte da qui, dai due duellanti e da un Valentino Rossi pronto ad inserirsi, con tutti gli altri a caccia di risposte. Dovizioso VS. MARQUEZ – Andrea non ha buoni ricordi in Argentina. ...

MotoGp Ducati - Dovizioso in Argentina contro la sfortuna : TORINO - Sarà il circuito di Termas de Rio Hondo a dire se la Ducati sarà ancora la moto da battere. In Argentina il leader del Mondiale, Andrea Dovizioso dovrà cercare di battere anche la sfortuna, ...

Repubblica caccia Odifreddi/ Scalfari e la fake-intervista al Papa : ‘terreMoto politico’ contro Calabresi : La Repubblica ha cacciato Piergiorgio Odifreddi dopo il duro post contro Scalfari e la "fake-intervista" a Papa Francesco. "La verità non interessa ai giornalisti": l'attacco a Calabresi(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:23:00 GMT)

MotoGP 2018 - GP Argentina. Quattro scelte di gomme contro il caldo e l'asfalto abrasivo di Termas : La pista argentina, 1100 km da Buenos Ayres, uno dei circuiti più veloci del mondiale, si sviluppa per 4.8km con nove curve a destra e cinque a sinistra, alternando pieghe veloci a frenate molto dure ,...

Motocross - Mondiale 2018 : Tony Cairoli alla sfida più difficile della carriera contro Jeffrey Herlings. Uno scontro epocale tra una leggenda e il potenziale erede : Una delle grandi certezze del mondo dei motori è rappresentata dalla spettacolarità della MXGP. Ogni anno, ogni gara, ogni momento, le emozioni sono sempre all’ordine del giorno e mai nulla è scontato. Quest’anno, addirittura, la situazione sta portando all’asticella ad un livello superiore. Il motivo è presto detto, la straordinaria sfida tra il nostro Tony Cairoli, nove volte campione del mondo, e l’olandese Jeffrey ...

Moto contro un palo a Ortona : 40enne muore sulla Statale Adriatica : Approfondimenti Vasto, Luigi Muscariello non ce l'ha fatta: morto il Motociclista ferito a Pasquetta 8 aprile 2013 Incidente con la Moto: muore un 35enne Alessandro Coppa 16 settembre 2013 Frontale ...

Moto contro auto. Muore a 24 anni. Per lunghe e interminabili ore ha lottato in ospedale. Il cordoglio degli amici : “Ci hai spezzato il cuore” : “È tutto così impossibile e assurdo.. di te solo bei ricordi ! Non riesco a dire altro. Il tuo sorriso e la tua risata sono impossibili da dimenticare amico mio. Vorrei fosse tutto solo un incubo”. È solo uno, uno dei tanti post lasciati sulla bacheca Facebook di Daniel Giardina, il ragazzo di 24 anni morto lunedì sera in un incidente stradale a Bollate mentre era in sella alla sua Moto. Daniel 24 anni di Senago era morto ...

Caltanissetta - Moto si schianta contro un furgone : Vincenzo muore a 30 anni : Vincenzo Pesce, 30 anni, è deceduto in seguito ad un incidente stradale verificatosi sulla strada statale che collega Gela a Mazzarino: ha perso il controllo della sua moto e si è scontrato contro un furgone. E' morto sul colpo.Continua a leggere

MotoGp – Accuse dalla Spagna contro Valentino Rossi : “ecco cosa ha fatto in Qatar” : E’ passato appena una settimana dall’inizio del campionato di MotoGp e già iniziano le prime polemiche, nel mirino è finito Valentino Rossi dopo la gara del Qatar. Come al solito aprendo lo spumante il motociclista della Yamaha ha inondato le ragazze del podio, cosa che al contrario stranamente non hanno fatto i due compagni saliti con lui sul palco qatariota. Come mai? La verità si svela solo grazie ad un giornale spagnolo in cui si ...

Neri : 'Enav diventa Hi-Tech : droni e controlli da reMoto' : Quale impatto avranno su Enav e come si proietta il gruppo verso questi nuovi scenari? "Siamo certamente immersi in un mondo in forte transizione tecnologica e la nostra visione, nel nuovo piano ...

MotoGp Honda - Marquez : «Voglio lottare per il titolo - non importa contro chi» : ROMA - Marc Marquez ha ormai digerito la sconfitta patita all'ultima curva da Dovizioso. Una situazione che si è ripetuta dopo i duelli del 2017, ma il catalano non fa drammi, certo di potersi ...

Incidente superstrada : auto contro Motocarro : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente superstrada: auto ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : i pro e contro di Yamaha - Ducati e Honda : Il campione del mondo non avrà di certo problemi a trovare il giusto feeling con la sua nuova RC213V. Anche Dani Pedrosa ha racccolto dati e risultati importanti nei test. Mauro Sanchini valuta così ...