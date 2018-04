Morbillo | domani riunione operativa a Catania

meteoweb.eu

(Di sabato 7 aprile 2018), domenica 8 aprile, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, sara’ in visita all’Ospedale Garibaldi Centro didove è prevista unaper fare il punto della situazione sui casi di. Alla, prevista per le 16.30, parteciperanno il direttore generale dell’Asp di, Giuseppe Giammanco con il direttore sanitario Francesco Luca, il responsabile del Dipartimento prevenzione Antonio Leonardi ed il responsabile della Uoc di Epidemiologia, Mario Cuccia; il commissario dell’Arnas Garibaldi, Giorgio Santonocito con Bruno Cacopardo, primario del reparto Malattie infettive dell’Ospedale Garibaldi Nesima e Sergio Pintaudi, referente per il biocontenimento e la sicurezza sanitaria regionale. L'articolosembra essere il primo su Meteo Web.