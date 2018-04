Morbillo | c' è un caso Sicilia | tre vittime in tre mesi | è epidemia

Bimbo morto di Morbillo - quarto caso a Catania : ambulatori potenziati - : Dopo il caso del neonato di 10 mesi e della ragazza di 25 anni deceduti all'ospedale Garibaldi, l'Azienda sanitaria provinciale ha varato una serie di misure per contenere l'aumento dei casi della ...

Bimbo morto di Morbillo - quarto caso a Catania : ambulatori potenziati : Bimbo morto di morbillo, quarto caso a Catania: ambulatori potenziati Dopo il caso del neonato di 10 mesi e della ragazza di 25 anni deceduti all'ospedale Garibaldi, l’Azienda sanitaria provinciale ha varato una serie di misure per contenere l’aumento dei casi della malattia infettiva. Ricciardi (Iss): “Esiste un ‘caso ...

Catania - bimbo di 10 mesi morto per complicanze legate a Morbillo - Iss : c'è un 'caso SIcilia' : Un bambino di 10 mesi è morto nell'ospedale Garibaldi di Catania per complicanze legate al morbillo . Ricoverato ad Acireale, è stato trasferito nel capoluogo etneo per l'aggravarsi delle condizioni ...

Morbillo - Iss : "C'è un caso Sicilia - un malato su due è a Catania" : Esplode il "caso Sicilia" per il numero di casi di Morbillo. Ad affermarlo il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Walter Ricciardi, dopo il decesso a Catania di un bimbo di 10 mesi colpito dalla malattia. "In questa regione si è avuta la maggioranza delle infezioni dall'inizio del 2018, ma è tutta l'Italia a essere a rischio". Proprio all'ospedale di Catania, nel 2018 si sono registrati 218 casi su un totale nazionale di 411.

Cicciobello morbillino diventa un caso social : il precedente di Tondo Morbillo : Nei giorni scorsi Giochi Preziosi ha lanciato la campagna pubblicitaria sull’ultima versione di Cicciobello. Dopo aver camminato sulla neve ed essersi vestito da coniglietto il bambolotto dai capelli biondi e gli occhi azzurri si è ammalato di Morbillo. Quale occasione per tanti bimbi per trasformarsi in medici e ‘curare’ l’amato giocattolo. Quello che Cicciobello non si aspettava era il polverone che si è sollevato in queste ore intorno alla ...

A Catania una donna è morta di Morbillo : è il terzo caso che porta a un decesso dal settembre del 2017 : Il 26 marzo all’ospedale Garibaldi di Catania una donna di 25 anni, Maria Concetta Messina è morta di morbillo. Messina era stata ricoverata il 23 marzo e poi le sue condizioni si erano velocemente aggravate. È la terza persona a morire per The post A Catania una donna è morta di morbillo: è il terzo caso che porta a un decesso dal settembre del 2017 appeared first on Il Post.

Catania - ragazza 25enne muore per Morbillo/ Terzo caso in sei mesi : esposto dei familiari : Catania, ragazza 25enne muore per morbillo: è il Terzo caso nel giro di sei mesi, i familiari di Maria Concetta Messina hanno presentato una denuncia.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:16:00 GMT)