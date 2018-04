Montagna | Valle d’Aosta | scialpinista ferito in Val Ferret

Incidenti in Montagna - Valle d’Aosta : investito da scarica di ghiaccio - morto scalatore : E’ morto lo scalatore che, mentre stava scalando la cascata ‘Pattinaggio artistico’, in frazione Lillaz, nei pressi di Cogne ( Valle d’Aosta) è stato investito da una scarica di ghiaccio . Sul posto l’elicottero della protezione civile, con le guide del soccorso alpino valdostano e il medico del 118 ma per l’uomo non c’e’ stato nulla da fare. I rilievi e la ricostruzione della dinamica ...

Incidenti in Montagna : scialpinista muore per malore nella valle del Gran San Bernardo : Uno scialpinista residente in provincia di Torino è deceduto oggi dopo essere stato colto da un malore a Flassin, nella valle del Gran San Bernardo. Sul posto i pisteurs secouristes e l’elisoccorso. Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico ha infine constatato il decesso del 57enne a seguito di arresto cardiaco. L'articolo Incidenti in montagna: scialpinista muore per malore nella valle del Gran San Bernardo sembra essere il primo ...