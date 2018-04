Mondo del calcio ancora sotto shock | altro calciatore trovato morto NOME | FOTO e

Il giro del Mondo in Ducati Scrambler per entrare nel Guinness World Record : Il 3 aprile ha preso il via da Londra l'avventuroso viaggio del ventiduenne britannico Henry Crew, che tenterà di percorrere 35.000 miglia in sella ad un Scrambler Desert Sled...

Oggi si celebra la Giornata mondiale della Salute - Lorenzin : il nostro Paese tra i migliori al Mondo : Universal health coverage: everyone, everywhere, ovvero la copertura sanitaria universale per tutti e dovunque. È il messaggio dell’OMS lanciato in occasione della Giornata mondiale della Salute 2018, sostenuto dalla campagna Health for all (Salute per tutti). “In questa ricorrenza vale la pena ricordare che il nostro Servizio Sanitario Nazionale universalistico, che proprio quest’anno compie 40 anni, cosi’ come lo ...

Sara Capitta - figlia di Lorella Cuccarini/ Una carriera lontano dal Mondo dello spettacolo : Sara Capitta, primogenita di Lorella Cuccarini, ha deciso di seguire una strada molto diversa dalla madre. Non le è da meno la sorella minore Chiara, giocatrice di calcio.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 14:00:00 GMT)

Lutto nel Mondo del giornalismo : è morto Ignazio Scardina : Il mondo del giornalismo sportivo piange Ignazio Scardina. A dare l'annuncio della morte, su Facebook , la famiglia con un messaggio accompagnato dall'immagine di una candela accesa: 'Per tutti gli amici ...

Il pterodattilo più grande del Mondo si chiama Dracula - e assomiglia a una giraffa - : Non per qualche sua vicinanza al mondo dei vampiri ma per il luogo in cui le ossa sono state scoperte, la Transilvania. L'animale, secondo gli studiosi, arrivava a pesare fino a mezza tonnellata e ...

Quanto ne sapete del Mondo Microsoft ? [QUIZ] : Dopo il successo ottenuto dal primo quiz con la tematica dell’informatica anni ’90, quest’oggi come da promessa, vi proporrò un altro quiz con una tematica che in linea teorica, dovrebbe vedervi molto preparati: Quanto ne sapete del mondo Microsoft? Così come successo nel quiz precedente, anche questa volta vi ho elaborato delle domande sotto forma di loghi, immagini e quiz. Il primo utente che risponderà correttamente a tutte ...

I 10 hotel più 'instagrammabili' del Mondo : ecco la top ten : ... per celebrare gli hotel più meritevoli di essere condivisi nel suo portfolio, hotels.com® ha rivelato i 10 hotel più instagrammabili in giro per il mondo . Il recente rapporto Mobile Travel Tracker ...

Migliori aeroporti del Mondo 2018 : Fiumicino nella top ten : Lo annuncia la classifica di eDreams, l'agenzia di viaggi online leader in Europa, nella ottava edizione dell'indagine "Migliori aeroporti del mondo" , stilata sulla base delle recensioni di circa ...

Nuovo 10 franchi svizzero miglior banconota del Mondo 2017 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

«Ciao Papo - il miglior maestro del Mondo» Le figlie di Mondonico ricordano il mister : In un post su Facebook il commosso ricordo di Emiliano Mondonico delle figlie Clara e Francesca: «Continueremo i tuoi progetti perché tu ci hai dato tutto te stesso»

Roma capitale della pizza per un weekend alla scoperta dei segreti del "Made in Italy" più amato del Mondo : Napoletana, fritta, al taglio. La pizza per tutti i gusti va in scena a Roma. Dopo il successo della prima edizione, torna da oggi a domenica 8 aprile, al Guido Reni District (in via Guido Reni 7) "La città della pizza", il format ideato da Vinòforum, uno dei più importanti marchi italiani dedicati all'enogastronomia, che per tre giorni fa di Roma la capitale mondiale della pizza.Sono oltre 50 i maestri pizzaioli chiamati in ...

Motocross : il ritorno di Kiara Fontanesi a Pietramurata nella WMX. L’obiettivo è confermarsi sul tetto del Mondo : L’Hard pack di Pietramurata (Italia) non sarà solo territorio della sfida tra Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings, i due grandi rivali della classe regina del Mondiale 2018 Motocross, ma anche del grande ritorno della WMX, riservata alle donne più veloci dello sterrato su due ruote. L’attesa è crescente per lei, la campionessa del mondo in carica Kiara Fontanesi. L’emiliana, prima donna a vincere quattro titoli iridati (2012, ...

Lutto nel Mondo del giornalismo sportivo : muore storico volto di 90° Minuto : Giorgio Bubba , celebre cronista sportivo e volto storico di 90° Minuto , si è spento oggi a Genova. Bubba, nato a La Spezia , il 23 luglio 1936, aveva quasi 82 anni. Giorgio Bubba, una vita per il ...

Giochi del Commonwealth 2018 : le australiane firmano il nuovo primato del Mondo nella 4×100 sl a Gold Coast : Una chiusura con il botto nella prima giornata di gare nell’Optus Aquatic Centre di Gold Coast (Australia), riservata al nuoto in piscina, nell’edizione 2018 dei Giochi del Commonwealth. La 4×100 stile libero donne australiana si è esaltata nella vasca di casa, firmando il nuovo primato del mondo e, ovviamente, conquistando il successo in finale. 3’30″05 il crono per le “aussie” (migliorando il ...