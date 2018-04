Molise e governo | la doppia ansia di Ivrea

huffingtonpost

(Di sabato 7 aprile 2018)da. A, la terra di Olivetti, anticamera delle Alpi. Sembra paradossale, ma nella corsa aldi Luigi Di Maio una delle più piccole regioni italiane diventa uno snodo cruciale. Anche qui, dove ha seguito in prima fila l'intera mattinata di panel della seconda edizione di Sum - la kermesse dell'Associazione Gianroberto Casaleggio - la concentrazione è sbilanciata in direzione del voto di domenica prossima. "Non possiamo permetterci passi falsi - è il ragionamento fatto con i suoi - dobbiamo metterci tutti la testa, è fondamentale".Un vero e proprio ordine di scuderia. Perché dal Friuli Venezia Giulia si aspetta una semplice ratifica della vittoria del centrodestra a trazione leghista (si vota la settimana successiva). E se l'appena riunita coalizione dovesse affermarsi anche dalle parti di Campobasso, sarebbe un segnale assai ...