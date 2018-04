Missione in Niger | la Difesa smentisce le indiscrezioni sullo stop

Per la Difesa la Missione Niger va avanti : La conferma arriva dallo stato maggiore della Difesa, ma sullo sfondo restano i contrasti con il governo francese -

Difesa : nessun ritiro Missione in Niger : 12.52 "Non ci sono ipotesi di ritiro del personale militare italiano. La missione si svilupperà in pieno accordo con le autorità locali". Lo precisa la Difesa a proposito di notizie di stampa che parlano di una possibile "sospensione" della missione in Niger. La Difesa spiega anche, in merito a un eventuale stop della prossima missione in Tunisia, che si tratta di una operazione Nato cui "l'Italia ha dato la propria disponibilità"e che "si ...

Fonti governo : i preparativi per la Missione militare in Niger proseguono : Nessun ripensamento, tutto va avanti "sulla base delle richieste avanzate dalle autorità di governo di Niamey"

Niger - frenata sulla Missione italiana : I primi segnali da Niamey erano arrivati già all?indomani dell?approvazione alla Camera della missione italiana in Niger. «Il nostro governo - aveva riferito...

Perché ora il Niger dice di non volere la Missione militare italiana : Il Niger non è stato informato ufficialmente dall'Italia riguardo la prossima missione militare nel paese africano, e gli esponenti del Governo avrebbero appreso del dispiegamento del contingente italiano da un...

Il Niger rifiuta i militari italiani? 'Governo nigerino non informato da Roma sulla Missione' - : ... 'Non fa il nostro bene' A vivere in condizioni difficili non sono solo gli abitanti delle citta', ma anche i nomadi tuareg Leggi Tutto » 3 gennaio 2018 Nessun commento Mondo La missione italiana in ...

La Missione italiana anti-trafficanti : in Niger nelle basi degli americani : Vigilia di missioni militari per l’Italia. Si raddoppia l’impegno bilaterale in Libano. Si sta per cominciare in Niger. È questa l’eredità del governo Gentiloni: ridurre progressivamente l’impegno sui fronti lontani quali Afghanistan e Iraq, dove restiamo essenzialmente per onorare la parola con gli americani, e concentrarci sul Mediterraneo e dint...

Italia in Missione di pace in Niger : ma il vero scopo sono Uranio ed appalti : Termini come “missione di pace”, o“esportazione della Democrazia”, sono stati utilizzati dai media Mainstream delle potenze occidentali nel decennio scorso, per convincere l’opinione pubblica che quelle che stavano svolgendo in Medioriente non fossero guerre, ma operazioni militari a fin di bene. E così abbiamo invaso Afghanistan prima ed Iraq poi, spinti dall’onda emotiva dell’11 settembre. Poi toccò anche alla Libia, il che ci ha danneggiato ...