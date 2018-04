Minori migranti | a un anno dalla legge Zampa in Italia ci sono 4mila tutori volontari

Libia - 122 migranti soccorsi da nave Ong : a bordo 30 Minori : La nave Aquarius di Sos Mediterranee ha soccorso, nella notte, 122 persone su un gommone carico a 23 miglia dalle coste libiche. A bordo c'erano 30 minori non accompagnati e 15 donne. I migranti sono ...

Libia - 122 migranti soccorsi da nave Ong : a bordo 30 Minori : La nave Aquarius di Sos Mediterranee ha soccorso, nella notte, 122 persone su un gommone carico a 23 miglia dalle coste libiche. A bordo c'erano 30 minori non accompagnati e 15 donne. I migranti sono stati trasportati sul mezzo della Ong. Provengono, fa sapere Sos Mediterranee, da 21 Paesi diversi, tra i quali Costa d'Avorio, Somalia, Marocco, Algeria, Libia, Egitto e Bangladesh.

Migranti : 122 soccorsi da nave Sos Mediterranee - 30 Minori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Migranti : Msf - ad Augusta anche 25 Minori non accompagnati : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - "Per chi viaggia da solo il viaggio dalla #Libia attraverso il #Mediterraneo è ancora più pericoloso. Tra le 280 persone soccorse a bordo della nave #Aquarius, 25 sono minori non accompagnati e 38 donne sole". Così, in un tweet, Medici senza frontiere, sull'approdo del

Francia - bloccato il respingimento dei migranti Minori verso l'Italia : Là dove non è arrivata la politica può arrivare, a volte, la giustizia. Il tribunale amministrativo di Nizza, in Francia, ha bloccato la decisione della prefettura locale di respingere verso l'Italia ...

Migranti : 69 sbarcano a Porto Empedocle - tra loro 10 Minori : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - Sono terminate a Porto Empedocle, nell'Agrigentino, le operazioni di sbarco di 69 Migranti, tra cui una decina di minori e una donna, tutti di nazionalità tunisina. Soccorsi nei giorni scorsi dalle motovedette della settima Squadriglia di Lampedusa, sono stati successi

Migranti : 69 sbarcano a Porto Empedocle - tra loro 10 Minori : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) – Sono terminate a Porto Empedocle, nell’Agrigentino, le operazioni di sbarco di 69 Migranti, tra cui una decina di minori e una donna, tutti di nazionalità tunisina. Soccorsi nei giorni scorsi dalle motovedette della settima Squadriglia di Lampedusa, sono stati successivamente trasferiti a Porto Empedocle con un mezzo della Guardia costiera. Ad accoglierli la task force predisposta dalla prefettura con ...

Migranti. nasce a Catania un centro per Minori non accompagnati : L'iniziativa fa parte di una rete orgnizzata da Save the children anche a Roma, Milano e Torino grazie alla quale sono stati assistiti più di 2.146 minori

Migranti : sbarcata a Trapani nave con 302 persone a bordo - molti Minori soli : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - E' approdata poco fa al porto di Trapani la nave della Ong tedesca 'SeaWatch 3' con a bordo 302 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Sbarcati 229 uomini e 73 donne. Tra cui 57 minori non accompagnati. Ieri sono arrivati in Sicilia quasi 500 migran

Migranti - per Telefono Azzurro in un anno scomparsi 15mila Minori - : Il dato si riferisce all'Italia ed è emerso dalla tavola rotonda conclusiva del "Progetto Just", co-finanziato dalla Commissione Europea. Per il presidente dell'associazione, Ernesto Caffo, questi "...

Migranti - nel 2017 in Italia 15mila Minori non accompagnati Video : Nel 2017 sono stati ben 15.730 i #minori stranieri che sono giunti in Italia via mare da soli, senza nessuno che li accompagnasse o si prendesse cura di loro. Rispetto al 2016, quando ammontava a 25.840, il numero di minori non accompagnati giunti nel nostro Paese si è ridotto del 39%, ma si tratta ugualmente di un dato molto significativo, che necessita di politiche adatte ad affrontare un fenomeno delicato da gestire. In occasione della ...