Minorenne pro Isis in Italia voleva compiere attentato a scuola

«Propaganda Isis su chat e Telegram» : denunciato un Minorenne italiano - era pronto a colpire nella sua scuola : Un ragazzino minorenne italiano , di origine algerina, è stato denunciato ed avviato, per la prima volta in Italia, verso un percorso di deradicalizzazione. Su due chat chiuse e diversi canali...

