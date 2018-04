Minore istigava alla jihad in rete : farà percorso "deradicalizzazione" : Minore istigava alla jihad in rete: farà percorso "deradicalizzazione" Il ragazzo, italiano di origine algerina, usava alcune chat su Telegram per fare propaganda a favore dell'Isis e chiedere consigli sulle cinture esplosive. La procura ha stabilito nei suoi confronti, per la prima volta in Italia, un percorso di ...