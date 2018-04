Minacce con un martello | condannato a 95 anni

“Ti squaglio nell’acido” : Minacce choc alla professoressa in aula - sotto gli occhi dei compagni divertiti. Un caso tutto italiano davvero agghiacciante. Per lo studente è finita così (scontate le polemiche) : Una sequenza diventata virale in rete, agghiacciante. E che però non ha portato al momento ad alcuna sanzione nei confronti di uno studente nonostante le violente minacce a un insegnate, durante le ore di scuola. Ne parla Il Messaggero, un episodio assurdo capitato a Velletri: lo studente minaccia, bestemmia e inveisce contro la prof, davanti ai compagni che ridono, mentre qualcuno riprende tutto con il cellulare. “Te squaglio ...

Report - Minacce al conduttore Sigfrido Ranucci su Facebook : 'Hai segnato la tua condanna...' : minacce a ' Report ' e al suo conduttore Sigfrido Ranucci sono state postate sulla pagina Facebook del programma di Rai3. Nel post si attacca Ranucci per la sua intervista a Stefano Vaj , consigliere ...

"A Roma no Minacce concrete per Pasqua" : Roma, 29 mar. - , Adnkronos, - "Non ci sono minacce concrete per la Pasqua a Roma". Lo ha detto il dirigente della Digos della Capitale Giampietro Lionetti nel corso di una conferenza stampa sull'...

“A Roma no Minacce concrete per Pasqua” : Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – “Non ci sono minacce concrete per la Pasqua a Roma”. Lo ha detto il dirigente della Digos della Capitale Giampietro Lionetti nel corso di una conferenza stampa sull’operazione antiterrorismo denominata Mosaico. “E’ un appuntamento importante – ha aggiunto- perché a Roma arriveranno molti turisti. Per questo ci sarà una particolare attenzione”. L'articolo ...

Basilicata - vicepresidente del consiglio regionale arrestato per stalking : “Minacce alla ex” : Il 59enne non si sarebbe rassegnato alla fine di una relazione che aveva avviato da alcuni anni dopo il fallito matrimonio ed è stato denunciato dalla donna.Continua a leggere

Violenza e Minacce contro la ex : arrestato Paolo Castelluccio - vicepresidente del Consiglio lucano : La vicenda ha creato sconcerto sulla scena politica della Basilicata. Castelluccio nel 2013 era stato coinvolto nella rimborsopoli lucana. Ora si trova in carcere a Matera con l'accusa di stalking

Fmi - Lagarde : Eurozona si prepari a prossima crisi con fondo ad hoc - attenti a Minacce populismo e protezionismo : Sarebbe ora che l'Eurozona si preparasse alla prossima crisi. Parola di Christine Lagarde, numero uno del fondo Monetario Internazionale, che auspica anche la creazione di un fondo anti-crisi da parte ...

Trump - la rivelazione della pornostar : "Sono stata con lui e poi ho ricevuto Minacce" : Nell'attesissima prima intervista Tv la pornostar Stormy Daniels ha raccontato la sua verità sul rapporto intimo che ha confermato di aver avuto con Donald Trump nel 2006 e circa il quale...

USA - pornostar racconta : “Ho fatto sesso con Trump : Minacce per farmi tacere” : Stormy Daniels ha raccontato di aver avuto un rapporto sessuale con Trump nel 2006: "Lo sculacciai con un numero del Time, c'era il suo volto in copertina".Continua a leggere

