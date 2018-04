Milano : tutte le misure di vigilanza per la 'City Marathon' di domani (3) : (AdnKronos) - L’Atm provvederà a far saltare la fermata della metropolitana MM2 in corrispondenza di via Palestro sin dall’inizio del servizio e sino alle 14 circa, collaborando altresì alla chiusura delle uscite. Atm ha disposto la deviazione delle linee di trasporto pubblico di superficie lungo il

Milano : tutte le misure di vigilanza per la 'City Marathon' di domani (2) : (AdnKronos) - Per coloro che accederanno presso i Giardini Indro Montanelli, ove è stato costituito il 'Village' sarà predisposto - si spiega nella nota della questura di Milano - un servizio di filtraggio, in corrispondenza dei quattro varchi: piazza Cavour angolo via Palestro, piazza Cavour angolo

Milano amica dei bambini : Estate 2018 - tutte le iniziative : Apriranno il 9 aprile le iscrizioni per i Centri estivi delle Scuole primarie e per le Case vacanza. Pubblicate sulla

Milano - crolla una palazzina a Rescaldina : in salvo tutte le persone sotto le macerie : Sono tutte salve le persone rimaste sotto le macerie nella palazzina crollata a Rescaldina. Si tratta di nove persone e nessuno è in pericolo di vita. L'articolo Milano, crolla una palazzina a Rescaldina: in salvo tutte le persone sotto le macerie sembra essere il primo su Meteo Web.

Olimpiadi Invernali 2026 : tutte le avversarie di Milano e Torino. L’Austria e Sion fanno paura - attenzione a Stoccolma : L’Italia spera di ospitare le Olimpiadi Invernali 2026: ieri il Coni ha ufficialmente presentato la propria lettera di intenti al Cio indicando Milano e Torino come possibili città sede dell’evento. La nostra Nazione punterà dunque sul capoluogo meneghino come capofila ma con diversi eventi che graviteranno anche sul Piemonte, senza escludere l’ipotesi di gare nelle Dolomiti visto quanto la Regione Veneto stia spingendo. La ...

Olimpiadi Invernali 2026 : tra Milano e Torino - tutte le possibili sedi di gara. Da Piazza Castello a Expo - da Bormio a Livigno : Il Coni ha manifestato l’intento di organizzare le Olimpiadi Invernali 2026 in Italia. Il massimo organo sportivo nazionale ha esposto al Cio il proprio interesse presentando le città di Milano e Torino. Oggi la Gazzetta dello Sport ha riportato quali potrebbero essere le varie sedi di gara per i 15 sport attualmente inseriti nel programma a cinque cerchi. CERIMONIA D’APERTURA: Il fascino di San Siro è davvero unico: 80mila ...

DIESEL EURO 4 VIETATI A Milano (NEL 2019)/ Il Comune : “stop agli Euro 5 nel 2025” : tutte le novità : Stop ai DIESEL a MILANO gradualmente nei prossimi anni. In Consiglio comunale è stato approvato un ordine del giorno che ferma gli Euro 4 già dall'anno prossimo(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 16:38:00 GMT)

Inps - premio nascita alle mamme straniere/ Milano - Bonus 800 euro a tutte : ecco perchè : Il Bonus nascita da 800 euro erogato dall’Inps va dato anche alle mamme straniere. La Corte di Appello di Milano ha confermato il contenuto dell’ordinanza precedente(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:21:00 GMT)

Bonus mamma - per la Corte d’Appello di Milano spetta a tutte le donne straniere : La Corte d’Appello di Milano ha emesso oggi una sentenza che dà ragione alle mamme straniere: ha respinto il ricorso dell’Inps contro l’ordinanza del Tribunale di Milano che aveva appunto ordinato all’Istituto di riconoscere il Bonus di 800 euro alle neo-mamme prive di permesso di soggiorno lungo.Continua a leggere