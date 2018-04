Milano Ospite il Domus Artis della Schola Cantorum Basiliensis

Giorgia : Marco Mengoni ospite del concerto di Milano di “Oronero Live 2018” : Marco Mengoni ha pensato di fare una sorpresona all’amica e collega Giorgia , in questi gironi impegnata nel suo nuovo tour “Oronero Live 2018”. [arc id=”8ce40e7c-db71-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Marco sarà ospite del concerto di Giorgia in programma stasera – mercoledì 7 marzo – al Mediolanum Forum di Milano . Dai un’occhiata qui sotto a cosa ha postato su Instagram! @googlemaps mi dà 7 ore a ...

Martin Garrix sarà ospite di Milano Summer Festival 2018 : Dopo il successo del suo set a I-Days 2017, Martin Garrix è pronto a tornare a esibirsi in Italia anche quast’anno. Il dj e produttore olandese venerdì 29 giugno sarà ospite dell’edizione 2018 di Milano Summer Festival, che si terrà all’Ippodromo SNAI di San Siro. Helllo there @armaniexchange Un post condiviso da Martin Garrix (@MartinGarrix) in data: Feb 3, 2018 at 5:16 PST I biglietti per la data milanese di Martin ...