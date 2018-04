Milano La sicurezza nei luoghi di lavoro | una priorità per il Comune

Milano : Santanché su crollo Rescaldina - più attenzione su sicurezza : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - "Sono vicino alle persone ferite nel crollo della palazzina avvenuta questa mattina a Rescaldina in provincia di Milano. Tra questi anche dei bambini ma per fortuna nessuna vittima. Saranno da valutare le cause dell’accaduto, ma intanto, trattandosi di fatti in Italia a

Milano : rafforzate le misure di sicurezza nel periodo di Pasqua (2) : (AdnKronos) - Particolare attenzione verrà posta alle vie dello shopping in centro e dove è prevista la presenza di un elevato numero di persone. Monitorate Corso Buenos Aires, Corso Garibaldi, Corso Como, piazza Gae Aulenti, Corso Vittorio Emanuele, le vie del Quadrilatero della moda, piazza San Ba

Milano : rafforzate le misure di sicurezza nel periodo di Pasqua : Milano, 30 mar. (AdnKronos) - misure di sicurezza rafforzate, a Milano, in occasione delle festività Pasquali. Gli agenti della polizia opereranno con "una presenza incisiva ma discreta" e con il supporto di unità esterne, per consentire a cittadini e turisti di poter trascorrere in serenità le gior

StraMilano - ai blocchi di partenza con «importanti» misure di sicurezza : Torna con la 47ma edizione la corsa più amata dai milanesi, un appuntamento fisso per amatori, professionisti e famiglie: la Stramilano, che lo scorso anno ha portato a correre 60 mila persone per il ...

Milano aspetta il voto sotto la neve : sicurezza e lavoro : Milano, , askanews, - sotto la neve, Milano attende il voto delle elezioni legislative in un freddo che non è solo climatico; poco l'entusiasmo, molta la fatica in un mercato di Bande Nere"Qui ...

Sicurezza in rete per gli adolescenti - arriva la 'Carta di Milano' : Cyberbullismo, pornografia e pedopornografia, adescamento, sextortion, grooming sono le situazioni di pericolo che bambini e adolescenti vivono quotidianamente durante la loro navigazione online o sui ...

Milano - Regionali 2018 : Sala assessore - ad interim - sulla sicurezza per il dopo Rozza : Dalle parole ai fatti. Il sindaco terrà la delega alla sicurezza ben stretta fin dopo le elezioni. E, perché sia chiaro che il tema sicurezza è una priorità, dichiara tolleranza zero per sosta ...

Treno Milano - Di Maio : 'M5s sforerà 3% per sicurezza dei pendolari' : "Il nostro governo, qualora i cittadini dovessero decidere di mandarci al governo, non sottrarrà soldi alla manutenzione di queste infrastrutture per restare nei vincoli Ue. Io il 3% lo voglio sforare ...