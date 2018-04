Milano | esplosione in un capannone a San Donato Ultime notizie | vigile del fuoco muore

Milano : Rescaldina - esplosione causata da fuga di gas : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - Il crollo della palazzina a Rescaldina, in provincia di Milano, è stato provocato da un'esplosione nell'appartamento al piano terra dello stabile a causa di una fuga di gas. E' quanto confermano i carabinieri. L'appartamento al piano terra era abitato dalla famiglia i c

Milano : Rescaldina - esplosione causata da fuga di gas : Milano, 31 mar. (AdnKronos) – Il crollo della palazzina a Rescaldina, in provincia di Milano, è stato provocato da un’esplosione nell’appartamento al piano terra dello stabile a causa di una fuga di gas. E’ quanto confermano i carabinieri. L’appartamento al piano terra era abitato dalla famiglia i cui componenti hanno riportato le ferite più gravi. Intanto continuano gli accertamenti per determinare la natura e la ...

Milano - esplosione in una palazzina di due piani. Tre persone estratte vive. Probabile fuga di gas : Un crollo si è verificato, stamani, in una palazzina a Rescaldina (Milano), probabilmente per una fuga di gas. Almeno cinque persone coinvolte. Tre sono state estratte vive, secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco. Una sarebbe in corso di recupero in questi minuti. Un’altra sarebbe stata individuata sotto le macerie. L'articolo Milano, esplosione in una palazzina di due piani. Tre persone estratte vive. Probabile fuga di gas proviene da Il ...

Esplosione Bergamo oggi - colpa di due caccia decollati per intercettare un aereo fuori controllo. Boato da Varese a Milano : Paura e panico a Bergamo , Milano e dintorni. Tra allarmi di attacchi terroristici o terremoti, è spuntata la verità su quanto accaduto: due caccia si sono alzati in volo per intercettare un volo di ...

Forte esplosione in Lombardia : doppio boato sentito a Bergamo - Varese e Milano. 'Due aerei hanno infranto la barriera del suono' : Paura e panico a Milano e dintorni. Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia , da Varese a Bergamo. I ...

Forte esplosione in Lombardia : cos'è il doppio boato sentito a Bergamo - Varese - Milano : Paura e panico a Milano e dintorni. Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia , da Varese a Bergamo. I ...

Milano - esplosione in una cartiera : scoppia vasto incendio - si valuta la presenza di amianto : Un vasto incendio sta interessando, nel Milanese, un'azienda che si occupa di stoccaggio di carta. Dalle prime informazioni l'incendio nei capannoni, che si trovano in via Fermi a Cologno Monzese, ...

COLOGNO MONZESE - INCENDIO IN UNA CARTIERA/ Video Milano - esplosione e maxi rogo : evacuate palazzine : COLOGNO MONZESE, vasto INCENDIO in una CARTIERA: Video Vigili del Fuoco vicino a Milano, esplosione udita e maxi rogo nell'azienda di stoccaggio carta. Ultime notizie e aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:07:00 GMT)