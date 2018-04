Milano | cordoglio Fontana per vigile fuoco morto a San Donato

Milano : cordoglio Conapo per Vigile fuoco morto a San Donato : Milano, 7 apr. (AdnKronos) - "Un altro angelo del fuoco è volato in cielo. Esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari a nome mio e di tutto il sindacato Conapo che rappresento”. Cosi Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo, il sindacato autonomo di categoria, in merito alla morte del