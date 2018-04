Milano | aperta un' inchiesta sulla morte del vigile del fuoco

Maltempo e gelicidio al Nord - treni fermi : riaperta l'A1 tra Milano e Bologna - ma è sempre caos : È stata riaperta poco prima di mezzogiorno l'autostrada A1 nel tratto Milano - Bologna , dopo la chiusura disposta tra Milano e Sasso Marconi in direzione sud, a causa dell'ondata di...

Partita Ema ancora aperta ma l'Europa attacca Milano : Milano - La Partita sulla sede dell'Agenzia europea del farmaco non è chiusa: «Rimane la Partita costituzionale - spiega l'eurodeputato Giovanni La Via (Ap, gruppo Ppe), che ieri ha guidato la missione della Commissione Envi dell'Europarlamento ad Amsterdam -. Noi combatteremo fino alla fine questa battaglia. Rimangono una serie di perplessità: il Consiglio va avanti senza che ci sia stata una decisione finale congiunta ...

EMA - CONSIGLIO UE BOCCIA RICORSO Milano/ Ultime notizie : Sala - "partita aperta". Olanda - "yes we can - pronti" : Ema, il CONSIGLIO Ue definisce il RICORSO di MILANO 'irricevibile' spiegandone le ragioni. Sindaco Sala, 'partita aperta, c'è ancora spazio'.