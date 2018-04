Milan | Gattuso | ' Mercato | non rivoluzione'

Milan - l'urlo di Gattuso : 'Non possiamo mollare. Il rinnovo? Sono più incazzoso e niente rivoluzione' : Rino Gattuso non vuole mollare la rincorsa alla Champions. L'inseguimento riparte con il Sassuolo: 'Abbiamo il dovere di crederci'. Sul rinnovo: 'Sono più incazzoso, non aspettatevi una rivoluzione'. ...

Milan-Sassuolo - Gattuso LIVE : 'Mollare? Noi ci crediamo' : La sconfitta contro la Juventus e il pareggio per 0-0 nel derby contro l'Inter nelle ultime due uscite in campionato: in casa Milan adesso l'obiettivo è quello di tornare subito al successo, iniziando ...

Milan - dal rinnovo di Gattuso ai prossimi acquisti estivi : ecco il progetto rossonero : Continuità. È la parola - nonché l'obiettivo - al centro del progetto del Milan, ripartito e deciso ad affidarsi in toto a Rino Gattuso, l'uomo in più del 2018 rossonero. Giovedì, dopo qualche ...

Casa Milan : si passa alle cose formali anche con Rino Gattuso Video : L'uomo del #Milan è sempre più Rino #Gattuso, lui che è riuscito a rianimare una squadra che sembrava fosse finita alla deriva, smarrita e praticamente senza più un briciolo di qualita'. Rino Gattuso è riuscito a mettere insieme i cocci di un Milan distrutto e senza più speranze, subentrando a Vincenzo Montella nel quale la dirigenza Milanista aveva molta fiducia ad inizio stagione, ma ha dimostrato di essere poco all'altezza delle ambizioni ...

Calciomercato Milan - Gattuso vuole Belotti : il prezzo del Gallo è crollato : MilanO - Rino Gattuso vuole un attaccante da 20-25 gol in campionato per il Milan del futuro. Tutti gli indizi portano ad Andrea Belotti , che era già nell'orbita rossonera la scorsa estate. Ora però ...

Gattuso - c'è il rinnovo. "Ora il Milan in alto" : ... partito per esperienze discutibili, dal Sion a Creta dove fu costretto ad anticipare gli stipendi quindi a Pisa dove ha vissuto gli stessi tormenti, prima di sbarcare nel mondo Milan dove si è ...

Milan - la Gazzetta : 'Gattuso - patto con il Diavolo!' : La Gazzetta dello Sport dedica spazio in prima pagina anche al rinnovo di Rino Gattuso , che ieri ha prolungato il suo contratto con il Milan fino al 2021: 'Gattuso, patto con il Diavolo'. L'allenatore rossonero ...

L’allenatore del Milan - Gennaro Gattuso - ha rinnovato il contratto fino al 2021 : Gennaro Gattuso, dallo scorso dicembre allenatore del Milan, ha rinnovato il contratto fino al 2021. Significa che Gattuso sarà l’allenatore su cui la società punterà per guidare il “nuovo Milan”, quello su cui la nuova proprietà cinese ha fatto molti The post L’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ha rinnovato il contratto fino al 2021 appeared first on Il Post.

Calcio : Gattuso fino al 2021 - riporterò Milan in alto : MilanO - "Spero di continuare come in questi quattro mesi, di fare le cose per bene e riportare il Milan dove è abituato a stare nella sua storia". Così Rino Gattuso al momento della firma sul nuovo ...

Gattuso 2021 : il Milan prepara così il suo futuro : Gattuso 2021: il Milan prepara così il suo futuro C’è la firma sul contratto per i prossimi tre anni. L’ad Fassone: “Con Rino un progetto molto interessante” Continua a leggere

Gattuso : “speriamo di riportare presto il Milan in alto” : “Speriamo di riportare presto in alto il Milan”. Queste le prima parole dell’allenatore del Milan Rino Gattuso dopo la firma sul rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2021. “Ringrazio per l’opportunità -aggiunge il tecnico rossonero in diretta sull’account Facebook del Milan-. Senza Fassone e Mirabelli non sarei qui, mi è stata data questa occasione e sono contento di allenare una squadra gloriosa come il ...

Milan - GATTUSO RINNOVO 2021 / "Grazie per la fiducia - senza Fassone e Mirabelli non sarei qui" : MILAN, GATTUSO: il tecnico rossonero ammette che l'Inter è stata superiore nel derby di ieri, ma continua a sognare la Champions League. Intanto ancora voci sul suo RINNOVO di contratto.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 18:44:00 GMT)

Milan - Rino Gattuso rinnova il contratto : sarà allenatore rossonero fino al 2021 : Alla fine il rinnovo del contratto per Rino Gattuso è arrivato. Il Milan ha annunciato sulla sua pagina Facebook il prolungamento del rapporto con l'allenatore fino al 30 giugno 2021. 'Speriamo di ...