Migrante respinta e morta dopo parto | celebrati i funerali a Torino

Il parto social della Ferragni e la gelida fine della Migrante respinta : Una cosa voglio subito chiarirla: accostare la gioia radiosa di Chiara Ferragni e la gelida fine di Beauty, nigeriana abbandonata dalla gendarmeria francese alla stazione di Bardonecchia nonostante gravidanza avanzata e malattia terminale, mi fa orrore. Non ci sono colpe per una vita gonfia di fortune, non c’è stata fortuna per una donna gonfia di vita. Sono storie semplicemente distanti che non c’entrano tra loro ma c’entrano con noi perché ...