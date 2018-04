Microsoft | allo studio led di notifica per la Surface Pen

surface-phone

: Windows (come lo conosciamo) deve morire La cosiddetta legacy Win32, ossia l’insieme di librerie e moduli di siste… - grifoorg : Windows (come lo conosciamo) deve morire La cosiddetta legacy Win32, ossia l’insieme di librerie e moduli di siste… - lautomobile_ACI : Apre a #Detroit l'#American #Center of #Mobility, la zona privata di test destinata a diventare il principale labor… - Uncino22 : Windows 10 sempre più allo sbando -

(Di sabato 7 aprile 2018) Dopo l’innovativoDial, il particolare controller in grado di interagire al meglio con i dispositivi della famigliaal fine di velocizzare il flusso di lavoro, nei laboratorisonoalcune soluzioni innovative che vedono protagonista laPen. In questi mesi non sono mancate indiscrezioni su come potrebbe evolvere la pennae quali funzionalità potrebbero essere aggiunte. L’ultima novità in merito riguarderebbe la possibilità di integrare dei led multi colori all’interno del corpo della penna. Nel dettaglio i led sarebbero posti sulla sommità, al centro e in fondo allaPen e potrebbero essere impiegati in diversi modi. Il led superiore potrebbe indicare il colore in uso mentre si scrive o si disegna mentre gli altri due potrebbero essere utilizzati per indicare il livello di carica della batteria o l’arrivo di una...