“Mi sento bullizzata” | la lettera di Eva Henger a Alessia Marcuzzi | Bossari e Venier

Fabrizio Frizzi - Stefania Orlando : “Mi sento in colpa per non avere avuto il coraggio di chiamarlo” : Tra i tanti personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto ricordare Fabrizio Frizzi c’è Stefania Orlando che con lo scomparso conduttore ha lavorato nel 2003 a Piazza Grande, in Rai. La conduttrice ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi nella quale racconta il suo senso di colpa per non essere stata vicina a Frizzi in questo difficile momento: “Mi sento in colpa per non aver avuto il coraggio di chiamarlo ...

“Mi sento in colpa”. Morte Fabrizio Frizzi - la vip si confessa. Sono ore difficili per tutti - ma lei ha un motivo in più per stare male. Ha sullo stomaco quel peso che proprio non riesce a sopportare e ora - commossa - se ne libera : Fabrizio Frizzi è morto a 60 anni (compiuti a febbraio) per un’emorragia cerebrale. Il mondo della televisione italiana – anche se in realtà l’Italia tutta – è sconvolto di fronte a quella perdita terrificante. Fabrizio Frizzi aveva avuto un malore a ottobre, mentre registrava una puntata de L’eredità e, per alcune settimane, era stato ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. Poi, a dicembre, era tornato alla conduzione del programma dopo ...

Morte di Fabrizio Frizzi - la collega Stefania Orlando : “Mi sento in colpa” : Morte di Fabrizio Frizzi, parla la collega Stefania Orlando: “Mi sento in colpa” La Morte di Fabrizio Frizzi ha gettato nello sconforto il mondo dello spettacolo. Amici, colleghi e conoscenti in questi giorni hanno infatti tutti raccontato il loro dolore al riguardo. Per omaggiare questo grande professionista, ricordato da tutti per la sua umiltà e […] L'articolo Morte di Fabrizio Frizzi, la collega Stefania Orlando: “Mi ...

Roberto Zanda e la nuova vita dopo l’amputazione dei piedi : “Mi sento un bambino appena nato” : L'ultramaratoneta ha subito l'amputazione di entrambi i piedi dopo aver rischiato di morire congelato in Canada.Continua a leggere

MotoGP - GP Qatar 2018 – Marc Marquez : “Mi sento più forte di un anno fa - ma ci sarà grande equilibrio” : Marc Marquez è stato il grande protagonista della conferenza stampa piloti che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar della MotoGP e, di conseguenza, del Mondiale 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, aveva gli occhi di tutti puntati, come grande favorito in vista del campionato che è ai nastri di partenza. “Sono davvero felice di essere qui e di poter ripartire per il Mondiale 2018, dopo tanti mesi ...

“Disgustoso e terrificante : non potevo crederci”. Spesa choc al supermercato. Tornano a casa e mettono in ordine - poi vanno a letto. Ma nella notte sentono un rumore e quello che vedono li lascia tramortiti : “Mi guardava negli occhi”. La denuncia fa il giro del web : Quando sono andati a fare la Spesa non pensavano che si sarebbero trovati di fronte a una scena così terrificante e in effetti quel giorno difficilmente potranno dimenticarlo. Salma Riaz è una donna britannica di 32 anni madre di due bambini, con il marito Kamran erano andati al supermercato in un giorno come tanti. Avevano deciso comprare delle prugne in una di quelle vaschette di plastica preconfezionate. Poi sono tornati a casa e tutto ...

Napoli - rapinatore ucciso/ Gioielliere indagato per omicidio : “Mi puntava pistola contro - ora mi sento male” : Napoli, rapina con maschera da Hulk in una gioielleria: ucciso il rapinatore, parla il propietario Luigi Corcione, "mi puntava la pistola addosso, mi sento male ore". Complici in fuga(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 11:35:00 GMT)

Uomini e donne/ Gemma Galgani chiede perdono alle sue fan : “Mi sento in colpa” (trono over) : In attesa delle nuove puntate di Uomini e donne dedicate al trono over, Gemma Galgani ha un rapporto speciale con le sue fan e ora si rivolge a loro per chiedere…(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 07:05:00 GMT)

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali 2018 – Carolina Kostner : “Mi sento a mio agio - credo nel gruppo. L’età? Sono una bambina anche io” : Carolina Kostner ha conquistato un bellissimo secondo posto nel programma corto valido per il team event alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Musa Danzante ha incantato ancora una volta e, insieme a Marchei/Hotarek, ha trascinato l’Italia al quarto posto nella classifica parziale: domani si proverà a lottare per una medaglia. Queste le dichiarazioni che l’altoatesina ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport: ...

Amici 17 The Jab - Alessandro risponde ai professori : “Mi sento preso in giro” : Durante la diretta di sabato 3 febbraio di Amici 17, nella sfida fra i The Jab e Irama, Alessandro, leader della band del Ferro, attaccato dal professor Carlo Di Francesco e da Rudy Zerbi ha risposto a tono ai due docenti della scuola di Maria De Filippi dicendo: “Mi sento preso in giro“. Cosa è successo nel talent di Canale 5? Come mai l’allievo è arrivato ad esprimere con forza il suo pensiero dopo l’esibizione sulle ...