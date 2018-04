Meteo Lombardia | sole fino a domenica | poi qualche perturbazione in arrivo

Meteo : in Lombardia bel tempo fino a domenica poi peggiora : Milano, 4 apr. (AdnKronos) - Torna il bel tempo sulla Lombardia, dopo la pausa di pioggia post pasquale. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia, il transito di una saccatura con aria fredda in quota verso l'Europa orientale determinerà, a partire dal mattino di domani e fino a parte d

Meteo Lombardia : bel tempo fino a domenica - poi peggiora : Torna il bel tempo sulla Lombardia, dopo la pausa di pioggia post pasquale. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia, il transito di una saccatura con aria fredda in quota verso l’Europa orientale determinerà, a partire dal mattino di domani e fino a parte della giornata di domenica, tempo stabile e asciutto con un rialzo dei valori massimi di temperatura. Dalla serata di domenica e per la giornata di lunedì, le ...

Meteo : Lombardia - piogge fino a giovedì mattina poi sereno : Milano, 3 apr. (AdnKronos) – piogge da oggi fino a giovedì mattina in Lombardia, per l’arrivo di una “saccatura di origine atlantica”, in avvicinamento sull’Europa occidentale. Da giovedì, una rimonta anticiclonica, riferisce il bollettino dell’Arpa, porterà a condizioni stabili e asciutte fino a sabato, con temperature massime in graduale aumento e minime in calo.Domani sarà ovunque molto nuvoloso, con ...

Meteo : in Lombardia weekend pasquale con il sole : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – Fino a domani una saccatura atlantica transita sul Nord Italia apportando una fase di tempo instabile e perturbato sulla Lombardia, assieme ad un lieve calo termico in quota. Domenica e lunedì, però, una dorsale anticiclonica riporterà condizioni di tempo più stabile. Queste le previsioni contenute nel bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia per le prossime ore.Archiviate le festività pasquali, per martedì ...

Meteo : in Lombardia weekend pasquale con il sole : Milano, 30 mar. (AdnKronos) - Fino a domani una saccatura atlantica transita sul Nord Italia apportando una fase di tempo instabile e perturbato sulla Lombardia, assieme ad un lieve calo termico in quota. Domenica e lunedì, però, una dorsale anticiclonica riporterà condizioni di tempo più stabile. Q

Meteo : in Lombardia instabilità in aumento con precipitazioni nel weekend : Milano, 28 mar. (AdnKronos) – Tempo instabile sulla Lombardia nelle prossime ore, con precipitazioni in arrivo nel weekend. Queste le previsioni Meteo contenute nel bollettino diffuso da Arpa Lombardia.Per domani previste correnti in rotazione da sudovest con instabilità in progressivo aumento dal pomeriggio, in particolare sui rilievi. Tra venerdì e sabato tempo perturbato con precipitazioni da moderate a localmente forti per il transito ...

Previsioni Meteo Lombardia : instabilità in aumento - precipitazioni nel weekend : “Oggi flusso occidentale umido con lieve variabilità. Domani correnti in rotazione da sudovest con instabilità in progressivo aumento dal pomeriggio, in particolare sui rilievi. Tra venerdì e sabato – si legge nel consueto bollettino Meteo di Arpa Lombardia – tempo ovunque perturbato con precipitazioni da moderate a localmente forti per il transito di un sistema depressionario di origine atlantica. Domenica rasserenamenti con ...

Meteo : torna instabilità in Lombardia da giovedì : Milano, 26 mar. (AdnKronos) - Graduale ripresa del flusso umido e perturbato di origine atlantica In Lombardia nelle prossime ore, anche se in una prima fase le correnti nord-occidentali favoriranno tempo stabile al più con cielo velato grazie alla presenza delle Alpi. Secondo le previsioni di Arpa

Previsioni Meteo Lombardia : torna l’instabilità da giovedì : Nelle prossime ore, spiega Arpa Lombardia nelle consuete Previsioni Meteo, “assisteremo ad una graduale ripresa del flusso umido e perturbato di origine atlantica, anche se in una prima fase le correnti marcatamente nord-occidentali favoriranno tempo stabile al più con cielo velato grazie alla presenza delle Alpi. Attesa da giovedì una fase maggiormente instabile anche sul Nord Italia per correnti in rotazione da sud-ovest e avvicinamento ...

Meteo : in Lombardia bel tempo ma temperature basse : Milano, 24 mar. (AdnKronos) - Cielo sereno, ma temperature ancora basse per i prossimi giorni in Lombardia. Lo rileva l'Arpa regionale, che ha diffuso il bollettino Meteo per le prossime ore. La Lombardia risulta interessata temporaneamente da correnti umide orientali e meridionali per il transito d

Meteo : in Lombardia bel tempo ma temperature basse : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – Cielo sereno, ma temperature ancora basse per i prossimi giorni in Lombardia. Lo rileva l’Arpa regionale, che ha diffuso il bollettino Meteo per le prossime ore.La Lombardia risulta interessata temporaneamente da correnti umide orientali e meridionali per il transito di una depressione sul Mediterraneo; già da domani, però, i venti tenderanno a disporsi da settentrione, risultando quindi più asciutti e ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità “arancione” per rischio idraulico localizzato sul fiume Secchia : Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emesso un avviso di moderata criticità (codice arancione) per rischio idraulico localizzato sul fiume Secchia. Un’onda di piena sta attualmente transitando verso la sezione di Ponte Alto, in provincia di Modena, dove nelle ore centrali di oggi si formerà il colmo. Nelle prime ore della notte di domani, 20 marzo, il colmo dell’onda raggiungerà la sezione di Pioppa ...

Previsioni Meteo Lombardia : tempo instabile - migliora da mercoledì : Sull’Europa – spiega Arpa Lombardia nel consueto bollettino Meteo – insiste una circolazione atmosferica molto attiva con frequente formazione o transito di sistemi perturbati. Sulla regione, oggi, lunedì 19, debole instabilità in graduale attenuazione con residue deboli precipitazioni. Martedì 20 inizialmente stabile, dal tardo pomeriggio nuova breve fase debolmente perturbata con qualche rovescio e rinforzi del vento in ...

Meteo : in Lombardia tempo instabile - migliora mercoledì : Milano, 19 mar. (AdnKronos) - Sull'Europa insiste una circolazione atmosferica molto attiva con frequente formazione o transito di sistemi perturbati. Sulla Lombardia, le previsioni di Arpa sono di debole instabilità in graduale attenuazione con residue deboli precipitazioni. La giornata di martedì,