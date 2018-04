Mercatini di Roma | la guida completa tra vintage | moda | arte | cibo | eventi

Roma : retata all’Esquilino per sgomberare marciapiedi da Mercatini abusivi : Roma – agenti Polizia di Roma compiono operazioni di sgombero mercatini all’Esquilino Roma – retata della Polizia di Roma a contrasto dei mercatini illegali in... L'articolo Roma: retata all’Esquilino per sgomberare marciapiedi da mercatini abusivi proviene da Roma Daily News.