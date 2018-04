Mentana | “Se M5s rinuncia a Palazzo Chigi | fa un governo in 5 minuti Elezioni

Elezioni - Mentana resiste dopo una notte in diretta. E saluta così : “Se vi siete svegliati ora beati voi…” : “Buongiorno, sono le 6, se vi siete svegliati adesso beati voi”.così all’alba Enrico Mentana, reduce da una diretta fiume su La7 durata tutta la notte per seguire i risultati delle Elezioni, ha salutato il pubblico tornando in studio dopo la pausa pubblicitaria L'articolo Elezioni, Mentana resiste dopo una notte in diretta. E saluta così: “Se vi siete svegliati ora beati voi…” proviene da Il Fatto Quotidiano.