Matteo Renzi | il sondaggio di Pagnoncelli che lo umilia | i più graditi sono Di Maio e

Matteo Renzi - la confidenza ai suoi : 'La tattica funziona. Vediamo se Salvini e Di Maio sono leader' : 'La strategia dell'arrocco funziona'. Luigi Di Maio ci prova pubblicamente con il Pd , via Repubblica , e Matteo Renzi sotto sotto aveva previsto tutto. Un retroscena della Stampa rivela come l'ex ...

Matteo Renzi - il sondaggio più umiliante di sempre : è al 7% : In basso c'era già, quanto a popolarità. Ma, forse, così mai. Perchè se Matteo Renzi da tempo non gode certo della stima degli italiani, era da ritenersi che almeno una buona fetta di elettori del Pd ...

Massimo Cacciari asfalta Maria Elena Boschi : 'Candidarla è costato 2 o 3 punti al Pd. Matteo Renzi? Se ne vada' : Una ventina giorni fa Massimo Cacciari suggerì la strada al Pd: 'Esca dall'angolo, superi Matteo Renzi e sostenga un governo monocolore M5s'. Il risultato? Nessuno. Lo stallo è totale. E così, in un'...

Paolo Gentiloni e Matteo Renzi - è gelo : il silenzio - poi quelle telefonate : Si vocifera che i rapporti tra Paolo Gentiloni e Matteo Renzi non siano mai stati così tesi . Tanto che gli amici di entrambi si sono messi al lavoro per cercare di ricucire i rapporti. Impresa ...

Festival dell’italiano a Siena : al via con Matteo Renzi : Matteo Renzi inaugurerà a Siena il 6 aprile ‘‘Parole in cammino‘, il Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia. L’ex premier partecipera’ a un incontro ispirato al volume di Massimo Arcangeli dal titolo ‘Renziario’ e dedicato alla comunicazione elettorale al tempo della rete. Alla manifestazione, in programma fino all’8 aprile, parteciperanno un centinaio di ospiti tra accademici, ...

Matteo Renzi - la sentenza di Alessandra Ghisleri : 'Pd al bivio - deve fare come Di Battista e Di Maio' : 'Il Pd è a un bivio, Matteo Renzi dovrebbe fare come il Movimento 5 Stelle '. Il consiglio arriva da Alessandra Ghisleri , la sondaggista che non sbaglia un colpo. Ospite di Omnibus su La7, la ...

Selvaggia Lucarelli confessa : 'Il 4 marzo ho votato M5s. E su Matteo Renzi...' : Selvaggia, inoltre, sui social ha recentemente raccontato della 'conversione' di suo padre alle Cinque Stelle, rivelandone la rinata passione politica che, evidentemente, ha spinto anche lei a simile ...

Matteo Renzi - la mossa che terremota il Pd : Debora Serracchiani la prossima segretaria? : Una bomba politica sganciata dal Corriere della Sera sul Partito democratico , diviso come mai nella sua tribolata storia in seguito alla batosta elettorale del 4 marzo. Le spaccature, però, non sono dovute ...

Il Pd si offre al M5s - la rete di Romano Prodi e Walter Veltroni : così cancellano Matteo Renzi : A guardare da fuori sembra che nel Pd tutto sia immobile, che l'orologio si sia fermato la notte del 4 marzo: un partito tramortito, obbligato a fare da spettatore. In realtà basta avvicinarsi e ...

Matteo Renzi - Dagospia : non vuole mollare la Rai - le indiscrezioni sul suo piano segreto : Matteo Renzi fuori dai giochi? Non proprio. Quantomeno non vorrebbe uscirne. È quanto sostiene Dagospia , in poche righe, tutte dedicate all'ex premier ed ex segretario del Pd. Righe in cui si invita ...

Matteo Renzi - faida nel Pd e retroscena bomba : 'Anche Gentiloni nel partito del governo con il M5s' : Il colpo più basso e duro per Matteo Renzi : non ci sono solo Andrea Orlando e Dario Franceschini tra coloro che nel Pd vogliono il dialogo con il Movimento 5 Stelle , con vista su Palazzo Chigi. Come ...

Massimo Cacciari durissimo con Matteo Renzi e il Pd : 'Avrebbero dovuto offrire l'appoggio esterno al M5s - ma...' : 'Ritenevo che il Pd avesse una colossale occasione, malgrado la sconfitta netta, se fosse stato un partito. Ma non lo è, questo è il punto che vado ripetendo invano da anni. Se avessero deciso al loro ...

Pd - Matteo Renzi : 'Siamo all'opposizione - ci farà bene. Ora li chiamano 'accordi di governo' prima erano inciuci' : Il vocabolario della politica migliora: si passa dagli insulti ai toni istituzionali. E nelle aule del Parlamento il clima e' molto piu' tranquillo'. 'Auguri ai nuovi parlamentari che hanno iniziato ...

Matteo Richetti - l'allarme del renziano al Pd : 'Avanti così e ci estinguiamo' : Il destino del Partito democratico dopo la gestione di Matteo Renzi e il disastroso risultato alle elezioni del 4 marzo è praticamente appeso a un filo. Ne è certo il renziano Matteo Richetti che, sul ...