Matteo canta Bocelli e vince la prima sfida | la critica di Rudy Zerbi | “Inascoltabile e

Incantano gli amanti narrati da Matteo Vicino : Un film italiano del quale essere orgogliosi. Dal respiro europeo, intelligente come il suo autore che l'ha ideato, che andrebbe rivisto più e più volte per coglierne i tanti aspetti e messaggi. ...

28 marzo - I CANTACUNTI in Le ultime parole di Cristo sulla Croce - dal Vangelo secondo Matteo - Brindisi : La produzione, che spazia dal teatro alla canzone d'autore, comprende spettacoli di grande potenza evocativa, come in 'Il Martirio di Otranto', 'Papa Galiazzu', 'La fantastica Storia', 'Rocco e lo ...

Sanremo 2018 - Matteo Salvini : 'Due cantanti di colore al Festival? Evviva' : 'Niente politica, questa sera voglio solo godermi le canzoni', dice Matteo Salvini mentre è in coda per entrare al Teatro Ariston , a differenza della sinistra radical chic come Alba Parietti che ha saltato ...